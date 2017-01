Mann zieht blank in Chemnitz

Kurz hintereinander haben sich am Samstagabend zwei Frauen in Chemnitz an die Polizei gewandt. Die 28- und 64-Jährige gaben an, dass ein junger Mann vor ihnen die Hose herunterließ und an seinem Geschlechtsteil manipulierte.

Der 28-Jährigen war der Mann im Bereich Zietenstraße/Humboldtstraße aufgefallen. Der älteren Dame begegnete er wenig später im Bereich Zietenstraße/Sebastian-Bach-Straße.

Der Mann soll 20 bis 25 Jahre alt, zirka 1, 70 Meter groß und schlank sein sowie dunkle, kurze, lockige Haaren haben. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke und einer hellen Hose. (szo)

