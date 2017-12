Mann verhindert Diebstahl - und bekommt Anzeige

Chemnitz. Ein Bürger hat in Chemnitz einen Fahrraddiebstahl verhindert, sich dabei aber selbst eine Anzeige eingehandelt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, feuerte der 31-Jährige am späten Montagabend mehrfach mit einer Schreckschusswaffe in die Luft. Er besitze jedoch keinen kleinen Waffenschein, weswegen gegen ihn Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz erstattet worden sei.

Der 31-Jährige hatte ein Quartett dabei beobachtet, wie es Fahrräder vor einem Geschäft stehlen wollte. Die mutmaßlichen Diebe warfen Flaschen auf den Mann und bedrohten ihn mit einem Messer. Als er schoss, flüchteten sie. Zwei 19 und 25 Jahre alte Männer wurden später von der Polizei gestellt. Gegen sie wird wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (dpa)

