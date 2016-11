Mann stirbt bei Unfall

Schwerer Unfall am Sonntagmorgen: Ein junger Mann ist bei einem Unfall auf der Straße zwischen Heidersdorf und Sayda (Landkreis Mittelsachsen) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, verlor der 26-Jährige bei Mortelgrund in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Skoda und prallte mit großer Wucht gegen einen Baum. Der Mann verstarb am Unfallort.

Ein anderer Autofahrer hatte gegen 4.15 Uhr den Unfall bemerkt und Hilfe gerufen. Die S 212 war für die Unfallaufnahme und die Bergung des Toten bis etwa 9 Uhr gesperrt. Die Sachschäden belaufen sich auf rund 15 000 Euro. (fsc)

