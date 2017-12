Mann schläft mit brennender Kerze und laufendem Motor im Auto

Radeberg. Ein Nickerchen im Auto mit brennender Kerze und laufendem Motor hat einen Mann in Radeberg im Landkreis Bautzen mit dem Gesetz in Konflikt gebracht. Von Bürgern gerufene Beamte weckten den 37-Jährigen am Samstagmorgen in einer Gartenanlage, wie die Polizei mitteilte.

Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis hatte und das Auto keine Kennzeichen. Laut Polizei wird sich nun die Staatsanwaltschaft mit den Verkehrsdelikten befassen.

zur Startseite