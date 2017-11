Mann mit Messer attackiert In einem Hausflur wird ein 32-Jähriger lebensbedrohlich verletzt. Die Polizei nimmt einen Tatverdächtigen fest.

Sebnitz. Bei einer Messerattacke in Sebnitz ist ein 32-jähriger Mann lebensbedrohlich verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich am Dienstagnachmittag gegen 15.50 Uhr im Hausflur eines Wohnhauses, wie die Polizeidirektion Dresden mitteilt. Als Täter wird ein 38-jähriger Sebnitzer beschuldigt. Der mutmaßliche Messerstecher flüchtete zunächst vom Tatort, konnte aber noch am selben Abend an seiner Wohnanschrift festgenommen werden. Sowohl Täter als auch Opfer sind deutsche Staatsbürger. Nach SZ-Informationen waren die beiden Männer miteinander bekannt.

Anwohner konnten beobachten, wie mehrere Polizeibeamte mit Taschenlampen am frühen Dienstagabend ein Haus an der Langen Straße in Sebnitz durchsuchten. Die Durchsuchung stehe mit der Messerattacke in Zusammenhang, wie eine Polizeisprecherin auf Nachfrage bestätigte. Nähere Angaben machen die Ermittler aber derzeit nicht.

Gegen den verhafteten 38-jährigen Sebnitzer wird jetzt wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ermittelt. Am Mittwoch wurde der Beschuldigte einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Pirna vorgeführt. Der verletzte 32-Jährige befindet sich zur Behandlung in einer Klinik. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei dauern an. (SZ/dis)

