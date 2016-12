Mann aus der Neiße gerettet

Weinhübel. Ein Großaufgebot aus Feuerwehr, Polizei, Bundespolizei und Rettungsdienst hat am frühen Donnerstagmorgen gegen halb fünf einen polnischen Staatsbürger aus der Neiße vor dem Ertrinken bewahrt. Danach wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht, wie Polizeisprecher Thomas Knaup gegenüber der SZ mitteilte. Anwohner hatten zuvor die Polizei alarmiert, weil sie Hilferufe auf Deutsch und auf Polnisch gehört hatten.

Wie genau der Mann in den Fluss gelangte, ist derzeit noch unklar. Der Polizeisprecher äußert aber einen Verdacht: „Die Schleichwege am dortigen Neißeufer werden oft von Kleinkriminellen genutzt, um nach Polen zu gelangen“, so Knaup. Möglicherweise treffe das auch auf den Mann zu, den die Polizei vor dem Ertrinken bewahrte – und auf einen Begleiter, der bei ihm war. Den sucht die Polizei derzeit noch. Bei der Rettungsaktion hatte die Bundespolizei die Neiße mit einer Wärmebildkamera abgesucht. (szo/mrc)

