Mandau-Leiche gibt ihr Geheimnis preis

In der Mandau wurde vor 20 Jahren eine Leiche aufgefunden.

Weitere Spuren wurden im Umfeld gesichert, zum Beispiel dieser im Wasser treibende Schuh. Erst jetzt nähert sich der Fall dem Ende.

Als am 27. Oktober 1996 eine männliche Leiche in Zittau am Ufer der Mandau lag, begann für die Ermittler einer der wenigen Fälle, die trotz aufwendiger Tätersuche ergebnislos abgelegt werden. Die Spurenlage war mehr als bescheiden, und fest stand zunächst nur eins: Der Auffindeort entsprach keinesfalls dem Tatort.

Was da am Mandau-Rand nahe der Brücke nach Olbersdorf lag, war ein 46-jähriger Mann mit massiven Verletzungen am Schädel und am Oberkörper. Zwar wurde die Identität schnell festgestellt und eine Zuordnung zum Trinker-Milieu hergestellt, alle Befragungen im Umfeld aber verliefen ohne Ergebnis. 1998 wurden die Ermittlungen eingestellt. „Alle paar Jahre aber gehen wir die ungelösten Kapitalverbrechen immer wieder mal durch“, berichtet Oberstaatsanwalt Sebastian Matthieu. Und dass manches Verbrechen dadurch zumindest noch später aufgeklärt wird, sollte sich auch bei der Mandau-Leiche von 1996 bestätigen.

Jetzt steht fest: Es handelte sich um eine Körperverletzung mit Todesfolge. Solche Straftaten verjähren nach 20 Jahren. Da die Kriminalpolizei Anfang Oktober die Ermittlungen dank neuer Fakten wieder aufnehmen konnte, wurde diese Verjährung unterbrochen. Die Täter standen also ganz knapp davor, straffrei auszugehen. Wie kam es dazu? „Eine Zeugin verwickelte sich bei einer erneuten Vernehmung in Widersprüche“, informiert Sebastian Matthieu. Damals hatte sie bewusst falsch ausgesagt, aber die Straftat so einer Falschaussage ist mittlerweile tatsächlich verjährt. Was aber jetzt herauskam war, dass sich die Tat in der Wohnung genau dieser Zeugin zugetragen hatte.

Jetzt konnten endlich alle damals in dieser Wohnung anwesenden sieben Personen ermittelt und sogar eine Tatrekonstruktion in den mittlerweile leerstehenden Räumen vorgenommen werden. „Alles passte plötzlich mit den Befunden der Rechtsmedizin zusammen“, bestätigt der Oberstaatsanwalt. Dass zur Rekonstruktion der Notarzt gerufen werden musste, hatte indes andere Ursachen: Einer der einst beteiligten Trinker litt dabei unter Entzugserscheinungen.

So verlief jener Oktobertag 1996: Unter den sieben sich zusammengefundenen Trinkern kam es zum Streit darüber, wer Nachschub organisiert. Es wurde handgreiflich, einer schlug zu, ein anderer trat. Man ließ den Bewusstlosen liegen, der dann plötzlich tot war. Die Männer hievten die Leiche in eine am Haus stehende Tonne, rollten diese an die Mandau und kippten den Toten dort über die Böschung. Wegen Körperverletzung mit Todesfolge müssen sich jetzt zwei Zittauer verantworten, die damals 36 und 31 Jahre alt waren. Einer von beiden sitzt derzeit wegen anderer Taten in Haft. Die Ermittlungen unter Verantwortung der Görlitzer Mordkommission sind noch nicht beendet.

