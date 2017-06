Manchmal möchte man schon mit ihm Tausende feiern Roland Kaiser auf dem Kamenzer Hutberg. Seine Fans sind vor allem eines: sangesfreudig. Da half nur mitmachen.

Der Meister und seine zwölfköpfige Liveband lieferten auf dem Kamenzer Hutberg brillante Arbeit ab. Roland Kaiser ist auch mit seinen 65 Jahren einer der ganz Großen in seinem Metier. Vor 43 Jahren brachte er seine erste Single heraus. Bis heute produziert er immer wieder neue Hits. Und das erfolgreich. © René Plaul

Am Sonnabend in Schwerin, am Sonntag in Kamenz. Und im August tagelang an den Elbwiesen in Dresden – Roland Kaiser hat einen straffen Terminplan. Seine Open Airs sind auch in diesem Sommer wieder ausverkauft. Das ist durchaus kein Wunder. Denn wer einmal eines seiner Konzerte miterlebt hat, der weiß: Das ist Kult! Selbst Menschen mit kleiner Schlager-Phobie können sich dem Zauber nicht entziehen. Ich gebe es zu: Nach einer halben Stunde habe ich am Pfingstsonntagabend dann doch mitgesungen. Ich habe mich eingereiht in die vor Freude taumelnde Masse auf dem Hutberg. Inmitten von Alt und Jung, Groß und Klein, tanzenden Frauen und Männern fiel das nicht schwer. Das Frappierende daran: Ich kannte den Text fast aller Lieder! Und Roland Kaiser kannte ihn auch. Jedes Lied wurde live gesungen. Er wusste sein Publikum vom ersten Moment an zu fesseln. Mit stoischer Gelassenheit schlenderte er an der Bühnenfront auf und ab. Ganz Gentlemen. Ganz alte Schule. Da brauchte es keine großen protzigen Bühnenaufbauten. Keine riesige Lichtshow mit Effekten. Keine Showeinlagen zwischendurch. Allein seine hervorragende zwölfköpfige Liveband und er mittendrin überzeugten.

Strenge Vorschriften für die Sicherheit

Das Konzert in Kamenz war seit Langem ausverkauft. Wer Glück hatte, konnte am Veranstaltungsabend noch ein Ticket ergattern. Von Unglücklichen, die selbst verhindert waren und das Open Air kurzfristig absagen mussten. Am Fuß des Hutberges boten sie ihre Tickets an. In Sachen Abendkasse ging ansonsten nichts mehr. Zeitweise leider auch auf der Hutbergstraße nicht. Dort staute sich vor allem kurz vor 20 Uhr die wartende Masse am Eingang. Grund hierfür waren sehr strenge Kontrollen am Einlass. Freundlich aber mit Vehemenz wurden Rucksäcke geleert, mitgebrachte Getränke und andere Kleinigkeiten eingezogen. So mancher betrat deshalb schon leicht frustriert das Areal. Vor allem, wenn Frau sogar die Tüte Gummibärchen abgenommen wurde, die sie für eventuelle Unterzuckerungen mitgebracht hatte. Doch der Veranstalter hatte dies im Vorfeld angekündigt. So lauten die Vorschriften deutschlandweit bei jedem Open Air. Roland Kaiser selbst hatte auf seiner Facebookseite am Tag vorher aufgerufen, dass die Fans rechtzeitig anreisen sollten. Auch, weil es konsequente Einlasskontrollen geben würde. Verständlich in dieser Zeit …

Nächste Hutberg-Konzerte zurück 1 von 4 weiter Bonnie Tyler – Greatest Hits: 8. Juli, um 19.30 Uhr CCR / The Lords / The Rattles – Live: 29. Juli, 19 Uhr Rocklegenden Live 2018: 19. und 20. Mai 2018 (Pfingsten) - Karat, City, Maschine (Puhdys) und Special Guest: Matthias Reim. Tickets für alle Veranstaltungen gibt es bereits in allen SZ-Treffpunkten und in der Kamenz-Info.

Nach zwei, drei Songs war der Frust jedoch verraucht. Eine entspannte Masse Menschen wollte einfach ihren Schlager-Kaiser feiern. Die Wetterunbilden des Nachmittags waren verraucht, der Regen hatte die Bühne blank gewaschen. Keine drückende Hitze mehr der Vortage. Keine Gefahr, dass massenweise Leute kollabieren könnten. Auch der Kamenzer Wehrleiter Steffen Geisendorf, der mit seinem Einsatzteam die Brandsicherheitswache auf dem Hutberg übernommen hatte, war darüber nicht unerfreut. „Beste Bedingungen für einen schönen entspannten Abend“, sagte er. Und der wurde es dann auch.

Momente für die Ewigkeit

Mit kleiner Verzögerung startete der Abend gegen 20.30 Uhr. Den Gästen, die immer noch am zähfließenden Einlass ausharrten, kam dies entgegen. Zwei Becher Bier später sprach keiner mehr davon. Roland sang seine Hits. Und alle sangen mit. Wenn seine Fans eines sind, dann sangesfreudig. Die Zuschauerreihen wogten förmlich hin und her. Selbst Männer trällerten die Texte lauthals mit. Mitten im Gewühl, zwischen Traversen und Treppen, wurde wagemutig getanzt. Vor allem bei Hit-Klassikern wie „Joana“ und „Santa Maria“ wurden die Handys gezückt und Momente für die Ewigkeit festgehalten. Roland Kaiser verneigte sich zwischendurch immer wieder einmal vor dem Publikum. Dieses war ganz nah an die Bühne heran gerückt. Wer sich bis dato noch nicht kannte – spätestens bei „Ich glaub, es geht schon wieder los“ hakten sich wildfremde Menschen einander ein. Eine riesengroße Sommernachtsparty, die ihresgleichen sucht. Auch entfernt vom Elbufer.

„Lieb mich ein letztes Mal“, „Dich zu lieben“, „Sag ihm, dass ich Dich liebe“ – ja es war schon sehr viel Liebe an diesem Abend auf dem Berg. Die Kamenzer und ihre Gäste genossen das Gefühl der heilen Welt. Warum auch nicht? Wer sich darauf einließ, gewann einfach dazu. Neue Freunde. Ein paar schöne Stunden. Auch außerhalb des Areals übrigens. Dort hatten es sich die Zuschauer am Rand mit Picknickdecken, Weinflasche und Kissen bequem gemacht. Musik kennt keine Grenzen.

