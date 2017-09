„Man muss stets eine klare Meinung haben“ Der erfolgreich wiedergewählte Abgeordnete Marco Wanderwitz über nötige Korrekturen in der Sachsen-CDU.

Der 41-jährige CDU-Politiker Marco Wanderwitz aus Chemnitz – hier noch ohne Bart – sitzt seit 2002 im Bundestag. Er gewann den Wahlkreis Chemnitzer Umland – Erzgebirgskreis II mit dem zweitbesten CDU-Resultat von 35,1 Prozent. © michael trippel/laif

Herr Wanderwitz, Sie gelten nicht als Merkel-Kritiker, im Gegenteil. Wie schafft man es da als CDU-Politiker, im neuen AfD-Land Sachsen einen Bundestagswahlkreis zu gewinnen?

Die Bezeichnung „AfD-Land“ lasse ich nicht gelten. Man muss so oder so einen ordentlichen Wahlkampf machen, also auch an der Haustür Menschen direkt erreichen. Und man muss dabei stets eine klare Meinung haben. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, Stimmungen hinterherzulaufen und dann als wankelmütig zu gelten.

Das hat den in Sachsen gescheiterten CDU-Direktkandidaten also gefehlt?

Nein. Aber schauen Sie sich den Freistaat an. Da gibt es zwischen West- und eben Ostsachsen, wo wir gleich drei Wahlkreise an die AfD verloren haben – wie auch den von meinem langjährigen Abgeordnetenkollegen Michael Kretschmer in Görlitz – , doch gewisse Unterschiede. In den ostsächsischen Landkreisen war der Trend pro AfD und kontra CDU deutlich ausgeprägter.

Woraus resultiert dieses Gefälle?

Für mich ist der Grund ein Sammelsurium aus vielen Dingen. Das hat natürlich mit der Bundespolitik zu tun, aber eben nicht nur. Da spielen vor Ort oft kommunale Sachen eine ganz wichtige Rolle. Zu schlussfolgern, es habe nur an der Bundespolitik gelegen, würde bedeuten, es wird in Sachsen zur Landtagswahl 2019 nicht schön.

Das heißt also, ein Teil der Niederlage in Sachsen ist hausgemacht?

Es gab ganz klar auch eine landespolitische Komponente. Da brauchen Sie nur einen Vergleich mit den Ergebnissen in den benachbarten Bundesländern machen.

Sachsens CDU-Spitze hat erklärt, ein „Weiter so!“ dürfe es jetzt nicht geben. Was darf Ihr Landesverband denn nicht mehr machen wie bisher?

Wir sind uns einig, dass wir jetzt alle Politikbereiche auf notwendige Änderungen abklopfen müssen. Wir müssen ein Signal des Verstehens aussenden. Eine große Rolle spielen dabei Themen wie Bildung oder die Daseinsfürsorge im ländlichen Raum, der dortige Nahverkehr, die Ärzteversorgung. Und das ist bei Weitem nicht alles.

Eine wichtige Frage nach den klaren Stimmenverlusten für die sächsische CDU: Ist Ihre Partei dabei frei von jeder Schuld?

Ich habe ja bereits auf eine landespolitische Komponente verwiesen. Wir sind schon gefragt, uns an die eigene Nase zu greifen. Wir stehen aber erst am Anfang der Analyse, einige Wochen wird es noch brauchen.

Brauchen neue Inhalte auch neues Personal auf zentralen CDU-Posten?

Ich sage mal so, an der Spitze der sächsische Landesgruppe in der neuen Bundestagsfraktion haben wir uns bereits neu aufgestellt. Notgedrungen, weil Michael Kretschmer der Fraktion leider nicht mehr angehört. Sonst hätte es keine Änderungen gegeben. Jetzt sind Thomas de Maizière und ich hier verantwortlich ...

... die Frage zielt dann auch eher auf wichtige Parteiposten im sächsischen CDU-Landesverband.

Dazu wäre ich auch noch gekommen. Was den Landesverband betrifft, haben wir Anfang Dezember eine turnusmäßige Neuwahl des Landesvorstandes. Gewählt wird dann der Vorstand, der uns voraussichtlich auch in die sächsische Landtagswahl 2019 führen wird. Da muss man im Vorfeld schon genau schauen.

Worauf?

Ich sage das jetzt für meinen CDU-Kreisverband Zwickau als Kreisvorsitzender, wir werden diese Debatte noch führen. Uns vertreten die Landtagsabgeordneten Ines Springer und Jan Hippold im Landesvorstand. Und sie leisten sehr gute Arbeit. Was den Landesvorstand insgesamt betrifft, sehe ich persönlich auch grundsätzlich keinen Bedarf, über Personen zu reden, mir geht es um die Inhalte.

Was sagt man dann aber den Delegierten des Wahlparteitages, warum es diejenigen, die es bisher nicht geschafft haben, künftig schaffen sollten?

Man kann trefflich darüber streiten, ob die Bundestagswahl grandios verloren wurde oder ob es immer noch ein halber Sieg war. Wir sprechen jetzt über dasselbe Personal, das auch schon gute Siege eingefahren hat. Dass sie es nicht können, kann man also nicht sagen. Es war halt eine Halbzeit, die mal nicht so gut gelaufen ist.

Zurück zum Stichwort AfD-Land: Sind die Sachsen nun zu empfänglich für Populismus oder sind die politisch Verantwortlichen im Freistaat zu schwach, um erfolgreich gegenzuhalten?

Man sollte eigentlich niemals Wählerschelte betreiben. Insofern würde ich mal sagen, Letzteres ist es wohl eher – in dem Sinn, wir müssen da besser werden.

Zum Abschluss zu Ihnen: Sie vertreten Sachsen weiterhin als Abgeordneter im Bundestag. Wie werden Sie dort mit dem nun absehbaren neuen Sachsen-Bashing im deutschen Parlament umgehen?

Natürlich ist da immer mal etwas. Ich für meinen Teil spreche das auch an, vor allem bei Leuten, die ich kenne. Dieses Bashing nimmt hier und da auch Züge an, die bestimmt nicht sein müssen. Im Großen und Ganzen gibt es aber auch hier immer ein Ursache-Wirkung-Prinzip. Und die Ursache ist nun mal da. Das Wahlergebnis ist halt so, dass man genau so darüber schreiben kann. Ich werfe da niemandem gleich eine Kampagne vor. Viel wichtiger: Am Ende des Tages geht es allein darum, dass man so etwas eben nicht mehr schreiben kann.

Das Gespräch führte Gunnar Saft.

zur Startseite