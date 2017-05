Mahnfeuer gegen den Wolf Rund 40 Schafhalter und Jäger trafen sich in Radibor, sie fordern einen anderen Umgang mit dem Tier.

Nutztierhalter und Jäger machten am Freitagabend mit einem Mahnfeuer in Radibor auf ihre Probleme mit dem Wolf aufmerksam. © carmen schumann

Es war ein stiller Protest: Auf dem Inselteich in Radibor entfachten am Freitag Tierhalter und Jäger ein Feuer, um auf Probleme mit dem Wolf aufmerksam zu machen. Trotz Zäunen gelingt es dem Raubtier immer wieder, Schafe auf den Weiden zu reißen. Besonders die Gemüter erhitzt, hatte ein Vorfall, der sich Ostern bei Obergurig ereignete. Ein Wolf hatte damals in Siedlungsnähe zwei Schafe erbeutet. Allerdings standen die Tiere an dieser Stelle ungeschützt auf der Weide.

Jeder der rund 40 Anwesenden aus dem Umfeld von Bautzen habe schlechte Erfahrungen mit der Rückkehr des Wolfes in Sachsens Wälder gemacht. „Wir suchen das Gespräch mit allen, um unsere Sorgen und Nöte zu erklären“, sagte Carola Tuschmo, die sich im Bautzener Raum für die Interessen der Schafhalter einsetzt.

Was Tuschmo am meisten ärgert, ist, dass Wolfsschützer oft Aussagen der Schafhalter als unglaubwürdig abstempelten. Zudem seien geforderte Maßnahmen nicht so einfach umzusetzen. Schutzzäune müssten instand gehalten werden und Hütehunde seien nicht immer geeignet. Tuschmo begrüßte es, dass der Landrat Michael Harig (CDU), der auch anwesend war, erklärte, dass es so nicht weitergehen könne.

Als Jäger forderte Friedrich Noltenius, dass es Bereiche geben müsse, wo der Wolf gejagt werden kann, und solche, wo er geschützt ist. Andere europäische Nachbarländer machten es vor. Aber bei uns fehle wohl der Wille, meinte der Jäger.

In Sachsen sind 19 Wolfsterritorien bestätigt. Der erste Wolf wurde 1996 in Nochten gesichtet, das erste Rudel wurde 2001 in der Muskauer Heide sesshaft.

