Magisches Licht an der Bastei

© Robert Michael

Was für ein herrlicher Wintermorgen! Über der Sächsischen Schweiz geht die Sonne auf und taucht die Bastei in ein magisches Licht. Klare Nächte bescherten uns die Minusgrade der vergangenen Tage. Doch schon zum Karnevalsauftakt wurde es wieder trüber. Und am Freitag zieht sich dann weitere Bewölkung zusammen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag berichtete. Die Temperaturen gehen unterdessen leicht nach oben, tagsüber reichen sie am Freitag vom Gefrierpunkt bis fünf Grad. In den Nächten herrscht dagegen weiterhin Frost. (SZ)

