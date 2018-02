Männer auf den Gleisen – Notbremsung

Pöhl. Die Vogtlandbahn hat am Samstagnachmittag auf der Strecke von Gera nach Weischlitz per Notbremsung stoppen müssen. Der Zugführer hatte Leute auf den Gleisen bemerkt. Die zehn Fahrgäste im Zug kamen nicht zu Schaden, teilte die Bundespolizeiinspektion Klingenthal am Sonntag mit.

Später wurden drei junge Männer im Alter von 19 und 20 Jahren aufgegriffen. Sie stammen aus Chemnitz, Jena und Leipzig. Gegen sie wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. (dpa)

