Mädchen entführt und vergewaltigt?

Leipzig. Ein Mann, der eine Zwölfjährige entführt und vergewaltigt haben soll, muss sich seit Dienstag vor dem Leipziger Landgericht verantworten. Wegen der besonderen Schutzbedürftigkeit des minderjährigen Opfers wurde die Öffentlichkeit gleich zu Beginn des Prozesses von der Verhandlung ausgeschlossen. Erst zur Urteilsverkündung sollen Besucher wieder zugelassen werden. Vor Beginn des Verfahrens hatte der Beschuldigte nach Angaben eines Gerichtssprechers die ihm vorgeworfenen Taten schon in weiten Teilen gestanden.

„Meine Mandantin hat das Recht, ihre Zukunft so zu gestalten, dass sie nicht mit der Tat in Verbindung gebracht werden kann“, sagte Opferanwältin Ina Tust, die noch vor Verlesung der Anklageschrift den Ausschluss der Öffentlichkeit beantragt hatte. Das Mädchen gehe in Leipzig zur Schule, sagte Tust. Je mehr Details über die Vorfälle bekannt würden, desto schwerer werde es für das Kind, wieder in ein normales Leben zurückzukehren.

Der 36 Jahre alte mutmaßliche Peiniger des Mädchens ist angeklagt, sein Opfer im Juni in Leipzig mit einem eigens präparierten Transporter verschleppt und anschließend vergewaltigt zu haben. Dem Mädchen gelang es noch, per Handy einen Notruf abzusetzen. Es blieb drei Stunden in der Gewalt des Täters, bevor die Polizei das Fahrzeug in Sachsen-Anhalt stoppte und das Mädchen befreite.

Die genauen Umstände des Verbrechens halten die Ermittler unter Verschluss - ebenfalls unter Verweis auf die besonders zu schützenden Persönlichkeitsrechte des Kindes. Bis zum 6. Dezember sind drei Prozesstage angesetzt. (dpa)

