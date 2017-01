LuxOase ist bester Campingplatz Der Campingplatz in Kleinröhrsdorf wurde von Gästen zur besten Anlage Deutschlands gewählt. In der kommenden Saison sind dort Neuerungen geplant.

Thomas und Dagmar Lux führen Deutschlands beliebtesten Camping-Platz in Kleinröhrsdorf. © Matthias Schumann

Die LuxOase Kleinröhrsdorf gehört erneut zu den besten Campingplätzen in ganz Europa und ist die beste Anlage Deutschlands. Das hat der nach eigenen Angaben führende europäische online Campingführer www.camping.info im Rahmen seines jährlichen Camping.Info Awards 2017 ermittelt. Unter mehr als 23 000 europäischen Campingplätzen ist Deutschland mit 68 Campinganlagen in den Top 100 vertreten. Mit Platz eins ausgezeichnet wurde der österreichische Campingplatz Camping Grubhof in St. Martin bei Lofer im Salzburger Pinzgau, gefolgt von der italienischen Ferienanlage Camping Marina di Venezia und von Komfortcamping Schlosshof in Südtirol.

Die LuxOase als bester deutscher Campingplatz liegt europaweit auf dem 4. Platz. Der Camping- & Freizeitpark wurde 1997 gegründet und wird von Dagmar und Thomas Lux betrieben. Der 7,2 Hektar große Campingplatz liegt an einem kleinen Stausee in der Oberlausitz und bietet sich zum Wandern und Entspannen an. Gäste des Platzes besuchen auch gerne Dresden. 2016 wurde der angekündigte Agilityplatz für Hunde in Betrieb genommen. Für das Jahr 2017 wurden wieder neue Mietwohnwagen angeschafft sowie ein neues Kletterspielgerät am Kinderspielplatz. Erstmalig gibt es in der kommenden Saison auch XXL-Stellplätze mit einer Größe von 200 Quadratmeter.

Der Camping.Info Award, der 2017 bereits zum sechsten Mal als Publikumspreis vergeben wird, zählt zu den begehrtesten Auszeichnungen der europäischen Campingbranche. Grundlage der Auszeichnung ist die Zufriedenheit von 58 139 registrierten Campinggästen, die in Summe 112 591 Bewertungen auf Camping.Info abgegeben haben. (szo)

