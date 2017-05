Luthers Disput auf Straßen und Plätze Der evangelische Kirchentag deckt ab Donnerstag in der Leipziger City ein – für die größte Kaffeetafel Sachsens.

Führte zum endgültigen Bruch mit der katholischen Kirche in Rom: die Leipziger Disputation Luthers mit dem Theologen Johannes Eck im Sommer 1519. Gustav König hielt die Szene auf der Pleißenburg in einer kolorierten Radierung fest. © akg-images

Wenn der amerikanische Ex-Präsident Barack Obama am Himmelfahrtstag mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über Verantwortung in der Welt diskutiert, ist das nur einer der Höhepunkte des evangelischen Kirchentags in diesem Jahr. Die größten Feier-Tage der evangelischen Christen im Zeichen von 500 Jahren Reformation werden nämlich diesmal nicht nur in Berlin, sondern gleich in neun mitteldeutschen Städten auf dem Lebensweg Martin Luthers ausgerichtet: In Erfurt, Magdeburg, Halle und Eisleben, in Jena, Weimar, Dessau-Roßlau – und in Sachsen in Leipzig und Torgau. Von Donnerstag bis Samstag feiert jede dieser Städte mit eigenem Programm, bevor am Sonntag bis zu 200 000 Pilger in Wittenberg zum großen Abschlussgottesdienst erwartet werden.

Unter dem Dreiklang „Musik. Disput. Leben“ richtet der Kirchentag in Leipzig 400 Veranstaltungen an 90 Orten aus. Die Stadt ist schließlich eng mit der Reformation verbunden: Der Wittenberger Theologieprofessor Luther hatte 1519 auf der Pleißenburg mit dem katholischen Theologen Johannes Eck ein mehrtätiges, hitziges Streitgespräch geführt – die Leipziger Disputation, die zum endgültigen Bruch mit der katholischen Kirche in Rom führte. Später verhalf die Stadt des Buchdrucks Luthers Lehren zu nationaler Verbreitung und bildete mit Johann Sebastian Bach und Felix Mendelssohn Bartholdy die Hochburg der evangelischen Kirchenmusik.

Den zentralen Auftakt des Leipziger Kirchentags am Donnerstag macht nun ein großer ökumenischer Gottesdienst auf dem Markt: mit dem evangelischen Landesbischof Carsten Rentzing und dem katholischen Bischof Heinrich Timmerevers aus Dresden. Als weiterer Höhepunkt gilt eine große Video- und Musik-Inszenierung „Zum Licht“ eines Leipziger Künstlers am Freitag- und am Samstagabend. An dem 70-minütigen Open-Air-Spektakel auf dem Markt beteiligen sich ein großes Orchester, Chöre, Solisten, Schauspieler und Tänzer. Im Zentrum dabei: ein zehn Meter hoher Luther-Turm aus Holz, den ein Bühnenbildner eigens angefertigt hat. Am Samstag ab 14 Uhr verwandelt sich die Innenstadt dann in Sachsens größte Kaffeetafel. Hunderte Tassen und Tische stehen in der Petersstraße bereit, um alle Interessierten bei Kaffee, Tee und Kuchen zusammenzuführen. Darüber hinaus wollen Tausende Posaunisten im Rahmen ihres Bläserfestes Plätze und Straßen zum Schwingen bringen. Ein einzigartiges Programmformat der Leipziger werden zudem die „Kneipengespräche“ in etlichen Kneipen, wo prominente und weniger bekannte Menschen über Politik und Populismus, Gott und Glauben debattieren.

Während der Kirchentagszeit wimmelt es in der Stadt von Angeboten wie Konzerten im Clara-Zetkin-Park, Pilgerreisen per Kanu auf den Leipziger Gewässern, Kinderangeboten im Grassi-Museum. Die Künstlerin Katrin Hattenhauer lässt in der Kongresshalle am Zoo Menschen die Geschichte ihrer Schuhe erzählen. Das knapp 60 Kilometer entfernte Torgau, das als „Amme der Reformation“ gilt, lädt am Sonnabend zum Musik- und Straßentheaterfest sowie zu Lesungen und Konzerten in der Stadtkirche ein –, bevor am Sonntag die Christen mit Sonderzügen, Bussen und Schiffen nach Wittenberg aufbrechen.

