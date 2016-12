Lottomillionär hat sich gemeldet Der Gewinner aus dem Landkreis Bautzen wollte den richtigen Zeitpunkt abwarten und wählte den Nikolaustag.

Ein Lottospieler aus dem Kreis Bautzen hat 6,7 Millionen Euro gewonnen. © dpa

Das Warten auf den Lottomillionär, der Ende November 6 768 144,40 Euro gewann, hat ein Ende. Der Glückspilz aus dem Landkreis Bautzen hatte in der Ziehung vom 23. November im Spiel 6 aus 49 mit seinem System-Schein unter anderem 6 Richtige plus Superzahl gewonnen und knackte damit den Jackpot.

Pünktlich zu Nikolaus hat er nun völlig entspannt seinen Jackpotgewinn in der Leipziger Lotto-Zentrale angemeldet. Warum er so spät kann? „Wir wollten den richtigen Zeitpunkt abwarten. Meine Frau und ich haben heute frei und so können wir persönlich kommen.“ Der Glückspilz hat Freunden und Verwandten gesagt, dass er und seine Ehefrau am Nikolaustag Weihnachtseinkäufe machen wollen - und es stimmt fast: Mit der Überweisung des Millionengewinns können sie entspannt an Weihnachten denken und brauchen nicht auf den Pfennig zu schauen. „Aber die Geschenke für unsere Kinder bleiben im Rahmen“, betonte die Ehefrau.

Eigentlich soll alles im Rahmen bleiben: Die Familie wohnt in einem kleineren Ort und möchte an ihrem Leben nichts verändern. Daher haben die Gewinner auch wenige Angaben zu sich machen wollen und um Diskretion gebeten. Für die Gewinnüberweisung haben sie sogar ein neues Konto eingerichtet bei einem Kreditinstitut, in dem sie unbekannt sind. „Wir müssen uns erst einmal vorstellen können, wie es ist, 6,8 Millionen Euro zu besitzen. Das wollen wir ganz in Ruhe angehen“, betonte der Gewinner. (szo)

zur Startseite