Lokführer hat richtig reagiert Im Prozess gegen die S-Bahn-Schubser wurden erstmals der Geschädigte und ein Verkehrsgutachter vernommen.

Tatrekonstruktion mit Rad: Ermittler versuchen einige Tage nach der Tat im März herauszufinden, wie sich der Angriff an der Dresdner S-Bahnhaltestelle abgespielt hat. © Sven Ellger

Eine achtlos unter den Sitz geschnippte Zigarette offenbart die ganze Sinnlosigkeit dieses Verbrechens. Die Täter hatten Feuer. Es gab keinen Grund, einen 41-jährigen Dresdner nach dem Aussteigen aus einer S-Bahn danach anzusprechen.

Wenige Minuten nach der sinnlosen Auseinandersetzung am Haltepunkt Dresden-Zschachwitz sitzen die beiden Tatverdächtigen wieder gelangweilt in einer S-Bahn, als wäre nichts geschehen. Sie sprechen nicht miteinander, auch deutet nichts auf eine blutende Lippe hin oder dass sie erheblich betrunken sein könnten. Die Männer fertigen sogar eine Zugbegleiterin mit einer respektlosen Handgeste ab, zeigt das Überwachungsvideo. Dreisterweise waren die Männer ausgerechnet in die S-Bahn gestiegen, die sie zuvor zu einer Notbremsung gezwungen hatten.

Tag 4 im Prozess gegen die sogenannten S-Bahn-Schubser. Chakir A. (24, Marokko) und Radouan K. (27, Libyen) stehen wegen versuchten Totschlags, gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Zugverkehr vor dem Landgericht Dresden. Am Montagabend wirft ein Beamer Videobilder auf eine Leinwand des Schwurgerichts. Die Angeklagten sind gut zu erkennen. Während Überwachungsbilder des Geschehens vom Bahnsteig schmerzlich fehlen – dort wird nicht gefilmt –, gibt es aus S-Bahnen viel Material, sogar aus verschiedenen Perspektiven.

Laut Anklage hatte der Jüngere den Pendler René J. (41) nach dem Aussteigen nach Feuer gefragt – am Freitag, 17. März dieses Jahres um 4.45 Uhr. Weil J. das verneint habe, soll A. gegen dessen Rad getreten haben, sodass der Pendler das erste Mal ins Gleisbett fiel. Er kletterte zurück, drückte A. gegen einen Pfeiler und fragte, was das solle. Dann habe der Mitangeklagte K. den 41-Jährigen geschubst, sodass er rücklings erneut auf die Gleise stürzte. Nun sollen die Männer mit Tritten und Schlägen verhindert haben, dass J. wieder hinauf auf den Bahnsteig klettern kann.

Inzwischen näherte sich Lokführer Andreas Z. (51) in seiner S-Bahn aus Heidenau dem Haltepunkt. Aus mehr als 300 Metern Entfernung erkennt er ein ungewöhnliches Licht am Bahnsteig. Weil niemand sein Hupen erwidert, macht Z. das einzig Richtige: Er leitet eine Schnellbremsung ein. Funken fliegen, Stahl quietscht. Nur Meter vor René J., der sich mit seinem Rad noch im Gleisbett in eine Einbuchtung gequetscht hatte, bleibt die Bahn stehen. Z. hilft dem Pendler kurz, Passagiere steigen zu. Die S-Bahn fährt nach einigen Minuten weiter, darin nun auch die Angeklagten.

Szenenwechsel. Mitten in der Nacht steht Dekra-Verkehrsingenieur Frank Tischendorf hinter dem Lokführer einer S-Bahn zwischen Heidenau und Zschachwitz. Der 61-jährige Gerichtssachverständige analysiert auf der Sonderfahrt den Bremsweg und wann Lokführer Z. was erkennen konnte. Das Ergebnis: Z. konnte am Bahnsteig keine Details erkennen.

René J. hatte großes Glück. Denn als die Täter bei dem Gerangel auch J.s Fahrrad nach ihm auf die Gleise geworfen haben sollen, wurde zufällig die LED-Lampe am Rad eingeschaltet. Lokführer Z. hatte nur deswegen überhaupt etwas Ungewöhnliches am Gleis bemerken können. „Er hat alles richtig gemacht“, sagt Tischendorf im Gerichtssaal. Die Reaktion des S-Bahn-Fahrers habe J. möglicherweise das Leben gerettet.

Vor dem Verkehrsgutachter wurde der Geschädigte René J. vernommen – unter Ausschluss der Öffentlichkeit und der Angeklagten. Die Gefahr, dass J. erneut traumatisiert werden könnte, war zu groß. Das hatte ein psychiatrischer Sachverständiger diagnostiziert. Unmittelbar nach seiner Befragung eilte J. in die Uniklinik, um von einem Psychologen weiter stabilisiert zu werden. Die körperlichen und seelischen Verletzungen sind erheblich. J. wurde erst kürzlich an der Schulter operiert, als Folge der Tat. Die Verletzung sei zunächst nicht bemerkt worden, sagt J.s Anwältin Gesa Israel. Möglicherweise, weil die Traumatisierung nach der Tat so erheblich war. J. hatte eine psychiatrische Vorerkrankung, die aufgrund der Ereignisse ausgebrochen ist. Die Familie musste umziehen, weil das Geld nicht mehr reicht. Z. kann derzeit nicht arbeiten. Auch die wirtschaftlichen Folgen haben die J.s hart getroffen.

Die Angeklagten sprachen viel, aber sagten wenig. Sie wollen viel getrunken, auch Drogen genommen haben. A. kann sich angeblich nicht an Details erinnern, K. belastete dagegen A., er selbst habe nichts getan. Die Zeugen, auch eine Frau auf dem Bahnsteig, hatten es anders dargestellt. Die Verdächtigen wurden wenig später in einer anderen S-Bahn festgenommen. Der Prozess wird am Montag fortgesetzt.

