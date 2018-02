Lkw-Unfall auf der A4

Hermsdorf. Zu einem Unfall mit fünf Leichtverletzten kam es am Mittwochabend auf der Autobahn 4 in Richtung Görlitz.

Kurz nach der Anschlussstelle Hermsdorf kam es an einem Lkw offenbar zu einem Reifenplatzer am linken Vorderreifen. Dadurch zog das Gespann, welches auf dem Trailer Betonteile geladen hatte, nach links und kollidierte mit einem Pkw, welcher in die Leitplanke geschleudert wurde. Schließlich landete auch der Lkw in der Leitplanke.

Auf der Autobahn in Richtung Görlitz sowie in Richtung Dresden musste der linke Fahrstreifen gesperrt werden. (szo)

