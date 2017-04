Lkw und Busse werden stärker kontrolliert Sächsische und tschechische Polizisten wollen gemeinsam Verstöße des Schwerlastverkehrs besser aufdecken. Es geht vor allem um manipulierte Fahrtenschreiber.

Die Unterzeichner der Kooperationsvereinbarung in Görlitz am Dienstag (von links): Direktor Jaromír Kníže, Präsident der Bezirkspolizeidirektion Usti nad Labem, Conny Stiehl, Präsident der Polizeidirektion Görlitz und Vladislav Husák, Präsident der Bezirkspolizeidirektion Liberec © Polizeidirektion Görlitz

Görlitz. In Görlitz haben die Präsidenten der Polizeidirektion Görlitz sowie der Bezirkspolizeidirektionen Liberec und Usti nad Labem am Dienstag eine Kooperations-vereinbarung für ein neues grenzüberschreitendes Projekt zwischen Sachsen und Tschechien unterzeichnet. Wie die Polizeidirektion Görlitz am Mittwochvormittag mitteilte, sollen dadurch der gewerbliche Schwerlastverkehr stärker kontrolliert und Verstöße besser aufgedeckt werden.

Polizeipräsident Conny Stiehl sei dieses Projekt sehr wichtig. „Das Vorhaben ist Ausdruck unserer jahrelangen hervorragenden Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg. Ich bin mir sicher, dass wir mit diesem Projekt einen weiteren Baustein in das Fundament unserer grenzüberschreitenden Partnerschaft legen werden“, so Stiehl.

Demnach würde die Polizei immer häufiger bei Lkw und Reisebussen manipulierte Fahrtenschreiber feststellen und damit Straftaten aufdecken. Dem soll nun mit moderner Technik begegnet werden. Demnach werde ein Transporter mit Videotechnik ausgestattet, um während der Fahrt „das Verhalten von Lkw- und Busfahrern in deren Führerhäusern zu kontrollieren.“ Das Fahrzeug werde zudem über eine Wärmebildkamera und ein Gerät zur Überprüfung von Dokumenten verfügen, heißt es weiter.

Die tschechischen Partner bekommen Transporter, die bei Kontrollstellen auf der Autobahn oder auf Schnellstraßen etwa eine moderne Digital-Waage sowie Auswerte- und Prüftechnik für den Kontrolleinsatz im Schwerlastverkehr einsetzen können.

Zudem sollen sich die deutschen und tschechischen Kollegen noch besser kennenlernen, indem sie an gemeinsamen Seminaren und gegenseitigen Hospitationen teilnehmen. Der vollständige Projektantrag wird am Mittwoch bei der Sächsischen Aufbaubank eingereicht. Sollte dieser positiv ausfallen, könnte das Projekt Ende 2017 starten. (szo)

zur Startseite