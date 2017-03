Lkw rammt Baum und verliert Ladung Zu einem schweren Unfall ist es am Montagabend zwischen Kamenz und Panschwitz-Kuckau gekommen. Die Straße war mehrere Stunden voll gesperrt.

Der Laster streifte einen Baum, der Anhänger wurde dabei zerfetzt.

Obst und Gemüse auf der Straße, überall Metallteile – dieses Bild bot sich Rettungskräften am Montagabend auf der Straße zwischen Panschwitz-Kuckau und Kamenz. Gegen 21.35 Uhr hatte ein Laster mit Anhänger einen Baum gestreift. Der Anhänger war dann auf die Straße gekippt. Der Kühlanhänger, beladen mit Obst, Gemüse, Blumen und anderem wurde durch die Wucht des Aufpralls komplett zerfetzt, die Ladebordwand vom Fahrzeug gelöst. Teile des Aufbaus flogen bis auf das angrenzende Feld.

Anrückende Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei sperrten die Unfallstelle ab, reinigten die Straße und nahmen Unfallschäden auf. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Die Staatsstraße musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Erst gegen 3 Uhr konnte sie wieder freigegeben werden. Es entstand ein Schaden von etwa 41 000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. Laut Polizeisprecher Thomas Knaup habe es einen zweiten Unfallbeteiligten gegeben, der aber davongefahren sei. Nach Aussage des Lasterfahrers sei ihm ein Pkw mit Fernlicht entgegengekommen. Der Lasterfahrer wich nach rechts aus, geriet so gegen den Baum. Das unbekannte Auto fuhr weiter, ohne sich um den Crash zu kümmern. „Wir ermitteln jetzt in Richtung Unfallflucht“, so Thomas Knaup. (szo)

