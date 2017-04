Lkw-Rad fliegt auf Autodach Einen ungewöhnlichen Unfall hat es auf der B 178 bei Löbau gegeben. An einem Lkw machten sich zwei Räder selbstständig.

Symbolbild

Löbau. Auf der Bundesstraße 178 ist das Rad eines Lkw-Anhängers auf die Gegenfahrbahn gerollt und dort auf das Dach eines Mercedes V-Klasse geflogen. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Montagmorgen bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 6.35 Uhr. Verletzt wurde dabei niemand.

Demnach sei die Mercedes-Zugmaschine mit einem Tieflader-Auflieger in Richtung Zittau unterwegs gewesen. Etwa 500 Meter vor der Abfahrt Großschweidnitz in Richtung Ebersbach habe sich ein Zwillingsrad an der rechten Seite des Aufliegers gelöst. „Ein Rad rollte weiter die Bundesstraße entlang, das andere aber nach links zur Mittelleitplanke und flog von dort auf das Dach des Vans, der in der Gegenrichtung unterwegs war“, so der Polizeisprecher.

Weder der 47-jährige Lkw- noch der 65-jährige Autofahrer wurden verletzt. Der Sachschaden beträgt etwa 4 500 Euro. Zu Verkehrsbehinderungen kam es laut Polizeiangaben nicht. Der Mercedes V-Klasse konnte mit einer Delle im Dach weiterfahren. Der Lkw wartete am frühen Vormittag am Straßenrand auf ein Ersatzrad. (szo/dab)

