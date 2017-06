Lkw in Flammen

Ein Kranfahrzeug steht am Autobahndreieck Nossen in Flammen. Die Polizei geht davon aus, dass die Überfahrt von der BAB 4 aus Richtung Erfurt in Richtung Magdeburg voraussichtlich für rund 24 Stunden dicht bleiben wird. © Roland Halkasch

Am Autobahndreieck Nossen stand heute um die Mittagszeit ein Kran-Lkw in Flammen. Er war an der Überfahrt von der A 4 zur A 14 aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Der Fahrer (37) konnte sich der Polizei zufolge noch unverletzt in Sicherheit bringen. Das Kranfahrzeug im Wert von rund 2,5 Millionen Euro brannte vollständig aus. Der Schaden an der Fahrbahn sowie den Verkehrseinrichtungen wurde noch nicht beziffert.

Im Zuge der Löscharbeiten waren beide Überfahrten von der BAB 4 auf die BAB 14 gesperrt. Die Überfahrt aus Richtung Dresden in Richtung Magdeburg wird voraussichtlich am späteren Nachmittag wieder freigegeben werden, so die Polizei. Die Überfahrt von der BAB 4 aus Richtung Erfurt in Richtung Magdeburg wird bis zur Bergung des Kranfahrzeuges, voraussichtlich für rund 24 Stunden, gesperrt bleiben. Die Einschränkungen auf der BAB 4 in Richtung Erfurt dürften sich nach Abschluss der Löscharbeiten sukzessive auflösen, so die Polizei.

Die Stadtfeuerwehr Nossen war am Mittag mit zehn wasserführenden Fahrzeugen ausgerückt, um das brennende Kranfahrzeug zu löschen. Feuerwehren aus der Umgebung löschten mit mehreren Röhren das Feuer. (SZ)

