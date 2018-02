Linke scheitern mit Dringlichkeitsantrag

@1: Wo kommen 1,5 Mio "Migranten" her? In Deutschland haben deutlich mehr Menschen einen Migrationshintergrund. Wenn Du allerdings Geflüchtete/Asylsuchende der letzten 2 Jahre meinst, ist die Zahl um das 3-fach zu hoch. Erstens weil gar nicht soviele Menschen nach Deutschland kamen. Zweitens weil ein großer Teil bereits in andere EU-Länder gegangen sind, wieder in der Heimat sind oder bereits abgeschoben wurden. Einen Beleg für die 7300 € hätte ich auch gern. Und dann hat bereits die KfW belegt, dass Migranten deutlich häufiger Unternehmen gründen und Arbeitsplätze schaffen, als die "Biodeutschen". Ohne Zuwanderung, ohne Geflüchtete, ohne Asylsuchende usw. gäbe es keine Migranten. Und ohne Migranten hätte Deutschland also ein viel geringeres BIP und damit eine schwächere Wirtschaft. Was das für die Steuereinnahmen und Aus-/Einnahmesituation für Bund und Kommunen bedeutet, sollte klar sein. Daher sind auch die Bundesländer am stärksten, die höhere Migrationsanteile haben.