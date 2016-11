Linke moniert Zahlungen an Kirchen

Die sächsischen Linken haben gestiegene Staatsleistungen für die Kirchen beanstandet. Seit der erstmaligen Zahlung im Jahr 1993 hätten sich die jährlichen Zahlungen nahezu verdoppelt, monierte der Landtagsabgeordnete André Schollbach am Mittwoch in Dresden. So würden die Evangelischen Kirchen in diesem Jahr knapp 24 Millionen Euro (2015 waren es rund 23,5 Millionen Euro) und die Katholische Kirche etwa 960 000 Euro (2015: rund 938 000 Euro) bekommen.

„Die massive Finanzierung der Kirchen durch den Freistaat Sachsen ist kritisch zu betrachten. Denn indem der Staat einen wesentlichen Teil der Kirchenfinanzen bereitstellt, wird die verfassungsrechtlich garantierte Trennung von Staat und Kirche ausgehöhlt“, betonte Schollbach. Der öffentlichen Hand fehle es dagegen vielfach an Mitteln zur Erfüllung sozialer und kultureller Aufgaben. Schollbach forderte eine kritische Prüfung der staatlichen Kirchenfinanzierung. Der Abgeordnete hatte zur Kirchenfinanzierung mehrere Kleine Anfragen im Landtag gestellt. Er argumentierte bei seiner Kritik auch mit dem Umstand, dass von 1995 bis 2015 insgesamt 169 419 Menschen aus den beiden großen Kirchen in Sachsen austraten.

Die Kirchen begründen die Notwendigkeit der Zahlung mit ihren vielen gesellschaftlichen Aufgaben, etwa in der Bildung und im kulturellen Bereich. (dpa/epd)

