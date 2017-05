Linke bleiben dem Osten treu Mit Kritik an Rentenpolitik und Niedriglöhnen in Ostdeutschland wollen die Linken in den Bundestagswahlkampf ziehen.

Die sächsische Linkspartei will mit der Kernbotschaft „Der Osten war und ist anders“ in den Bundestagswahlkampf ziehen. Die Linken hätten in jüngster Zeit ihre besondere Kompetenz bei den Ostthemen zu sehr versteckt, sagte Landeschef Rico Gebhardt am Sonnabend auf dem Landesparteitag in Glauchau. „Vielleicht haben wir im Willen, erste gesamtdeutsche Partei zu sein, das Wort ,Osten‘ das ein oder andere Mal lieber vermieden.“ Das sei ein Fehler, denn auch die Nachwendegeneration, die die DDR nicht selbst erlebt habe, spüre noch heute Benachteiligungen und Ungerechtigkeiten.

Die Delegierten wählten Katja Kipping mit 84,8 Prozent der Stimmen zur Spitzenkandidatin. Sie hatte keinen Gegenkandidaten. André Hahn, Caren Lay, Michael Leutert, Sabine Zimmermann und Axel Troost setzten sich in Kampfabstimmungen auf den nachfolgenden Plätzen durch. Einziges neues Gesicht unter den aussichtsreichen ersten acht ist der 29 Jahre alte Tilmann Loos vom Jugendverband der Partei aus Leipzig.

Kipping sagte, Ziel ihrer Partei bei der Bundestagswahl im September sei es, drittstärkste Kraft zu werden. In Umfragen liegen die Linken zurzeit bei sieben bis neun Prozent. (SZ/lot)

