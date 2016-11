Linienbus in Chemnitz beschossen

Am Sonntagabend ist ein Linienbus im Chemnitzer Stadtzentrum beschossen worden. Der Bus war gegen 21.30 Uhr in Richtung Zentralhaltestelle unterwegs, als der 39-jährige Fahrer einen Knall vernahm. Danach wurde festgestellt, dass eine Seitenscheibe des Fahrzeugs gesplittert ist. Eine 19-jährige Businsassin erlitt einen Schock und musste medizinisch versorgt werden. Laut Chemnitzer Polizei ist noch unklar, um was für ein Geschoss es sich genau gehandelt hat. Die Ermittlungen laufen. Der entstandene Sachschaden betrage rund 2 500 Euro.

Bei der Tatortfahndung konnten die Beamten keinen Täter feststellen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0371/387495808 um Zeugenhinweise. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Wer kann Hinweise zu dem oder den Tätern und ihrem derzeitigen Aufenthaltsort geben? (szo)

