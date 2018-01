Ließen Polizisten rechte Schmierer unbehelligt?

Chemnitz. Die Polizei überprüft das Verhalten einer Streife während rechter Schmierereien in Chemnitz. Zum einen würden Überwachungskameras ausgewertet, zum anderen würden die Beamten befragt, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

In der Nacht zum Dienstag hatten unbekannte Täter rechte Parolen und Symbole an mehrere Hausfassaden geschmiert. Dabei wurden sie von mehreren Kameras gefilmt. Medienberichten zufolge soll auf den Bildern auch zu sehen sein, wie eine Polizeistreife am Tatort vorbeifährt, Beamte sogar mit einem der Täter sprechen - und dann einfach weiterfahren.

Der Staatsschutz habe die Ermittlungen übernommen, erklärte die Polizei. Die Aufnahmen der verschiedenen Kameras müssten in eine Chronologie gebracht werden. „Erst danach kann eine Aussage dazu getroffen werden, zu welchem Zeitpunkt des Geschehens unsere Streife vor Ort gewesen ist.“

Die Polizei wolle über den Fortgang der Ermittlungen weiter berichten. (dpa)

Erste Informationen zum derzeitigen Sachstand der Ermittlungen in #Chemnitz, OT Sonnenberg und den Vorwürfen zum Verhalten der handelnden Kräfte vor Ort. Bei neuen Erkenntnissen berichten wir hier. *oh pic.twitter.com/sfHZ7UjWXV — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) 11. Januar 2018

zur Startseite

Artikelempfehlung Ließen Polizisten rechte Schmierer unbehelligt? Chemnitz. Die Polizei überprüft das Verhalten einer Streife während rechter Schmierereien in Chemnitz. Zum einen würden Überwachungskameras ausgewertet, zum anderen würden die Beamten befragt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/sachsen/liessen-polizisten-rechte-schmierer-unbehelligt-3857248.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: