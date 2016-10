Lichtfest in Leipzig

Der Leipziger Augustusplatz leuchtete 2014 anlässlich des Lichtfestes zur Feier des 25. Jahrestages der Friedlichen Revolution. © dpa

Die Stadt Leipzig erinnert am Sonntag mit dem jährlichen Lichtfest an die Friedliche Revolution 1989 in der DDR. Unter dem Motto „Mut - Werte - Veränderung“ wird dabei vor allem auf den 9. Oktober 1989 zurückgeschaut.

An jenem Tag demonstrierten in der Messestadt 70 000 Menschen. Dies gilt als entscheidender Impuls für die Umwälzungen in der DDR. Vor dem Lichtfest auf dem Augustusplatz (20.00 Uhr) wird das traditionelle Friedensgebet in der Nikolaikirche gehalten (17.00 Uhr), dem sich die Rede zur Demokratie anschließt (18.30 Uhr).

In diesem Jahr spricht Martin Schulz (SPD), der Präsident des Europäischen Parlaments. (dpa)

