Lichtblicke in grauer Zeit Eine Frau aus einem Ort bei Niesky kämpft um ihr Leben. Damit sie krankenversichert bleibt, springt ihr Vater ein.

Trübes Wetter, mit Nebel und Schneegriesel und das tagelang: Da hängt niemand freiwillig die Wäsche auf die Leine. Ein Wäschetrockner kann da sehr helfen. Eine kranke und dadurch in Armut geratene Frau aus einem kleinen Ort bei Niesky, die sich auch um ihren Vater kümmert, bekommt dafür Geld von der Lichtblickstiftung. © Jens Trenkler

Woher kommt die gerötete Haut? Fast der ganze Körper juckt, vom Hals bis zum Unterleib möchte sich Steffi (Name von der Redaktion geändert) eigentlich nur kratzen. Darf sie aber nicht. Gerade war sie wieder beim Arzt, hofft, dass die verschriebene Medizin ihr hilft. Ob die schmerzhafte Hautreizung eine Reaktion ihres Körpers auf die Bestrahlung ist? Steffi denkt darüber nicht nach. Die Frau aus einem Ort bei Niesky plagen ganz andere Sorgen.

Der 2003 diagnostizierte Brustkrebs schien überstanden. Die Scheidung vom Mann, die alleinige Fürsorge für die drei Kinder, für die sie kaum Unterhalt bekam: All das meisterte sie. Die gelernte Malerin war in Ein-Euro-Jobs tätig, schulte um, wurde Altenbetreuerin. Seit Ende 2012 pendelte sie zur Arbeit nach München, wo sie in einer Pension beschäftigt war. Doch im März 2014 kam der Krebs wieder. Während sie gegen die bösartige Krankheit ankämpfte, bekam sie Krankengeld, Arbeitslosengeld I und auch II, das landläufig Hartz IV oder Stütze genannt wird.

Seit Juni allerdings muss sie quasi ohne einen Cent über die Runden kommen. Denn den Antrag auf Hartz IV lehnte das Jobcenter ab. Die Begründung: Steffi besitzt Vermögen. Das müsse sie erst veräußern, dann davon leben, ehe das Jobcenter zahlt. Doch Steffis Vermögen besteht aus Grundstücken. Zu dem Gehöft, auf dem die Frau Mitte Fünfzig mit dem Vater wohnt, gehören Acker, Wald, ein Steinbruch, eine Grube. 161 Euro Pacht pro Jahr bekommt sie von der Agrargenossenschaft. Sie beauftragt also einen Makler. Doch der findet keinen Käufer.

Das Amt schicke einen Gutachter, der alles bewertet und auch feststellt, dass das Haus zu groß sei. „Als wir gebaut haben, waren wir zu fünft. Aber was soll ich denn tun? Wie bei einer Hüpfburg die Luft rauslassen und das Haus verkleinern? Das geht ja nicht“, sagt sie. Sie hat auch das Elternhaus übernommen, in dem ihr 84-jähriger Vater Wohnrecht hat. Immerhin: Steffi ist froh, endlich den Kredit für den Hausbau abbezahlt zu haben.

Aber auch das zähe Sparen fällt ihr jetzt auf die Füße. Per Gerichtsbeschluss wurde sie verpflichtet, Geld zurückzuzahlen, das sie zwischen 2005 und 2010 vom Jobcenter bekommen hatte. „Sie wollen alles wiederhaben. Mir wurde klargemacht, dass ich nicht den Kredit abzahlen sollte, sondern von dem gesparten Geld leben“, sagt Steffi. Das alles war der Grund dafür, dass sie nun seit fünfeinhalb Monaten gar kein Geld mehr bekommt. Die Grundstücke werden nicht als sogenanntes Schonvermögen bewertet. „Ich bin nicht hilfebedürftig, wurde festgestellt“, sagt sie.

Ihr Vater sah nicht tatenlos zu und half aus. Er zahlt seiner Tochter den Beitrag zur Krankenversicherung. Und von seiner Rente leben sie beide. Lichtblick gibt jetzt Geld für einen Wäschetrockner. Auch der gerade befürwortete Rentenantrag entspanne ihre Situation. Gegen die Krankheit muss sie alleine kämpfen. „Ich habe Knochenmetastasen, überall“, sagt sie. Die gerade überstandene Bestrahlung am Rückenmark sollte lediglich dafür sorgen, dass Steffi nicht querschnittsgelähmt wird.

So geht die Hilfe

Am 29. Oktober 2016 startete Lichtblick die 21. Spendenaktion. Im Dezember 1996 bat Lichtblick erstmals um Spenden für Menschen in Ostsachsen, die unschuldig in Not geraten sind. Der Überweisungsbeleg gilt bis 200 Euro als Spendenquittung. Für größere Spenden senden wir bei Angabe der Adresse eine Bescheinigung. Ein Überweisungsvordruck liegt oft der Zeitung bei. Ihr Kontakt: Hilfesuchende wenden sich bitte an Sozialverbände, Sozialämter und gemeinnützige Vereine, mit denen Lichtblick zusammenarbeitet. Erreichbar ist Lichtblick montags bis donnerstags von 9 bis 16 Uhr, Telefon 0351 4864-2846, Fax -9661, E-Mail: Lichtblick(at)ddv-mediengruppe.de

Post: Sächsische Zeitung, Stiftung Lichtblick, 01055 Dresden

www.lichtblick-sachsen.de

Konto-Nummer: Ostsächsische Sparkasse Dresden IBAN: DE88 8505 0300 3120 0017 74

zur Startseite