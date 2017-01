Lichtblick schafft Spendenrekord. Danke! Fast 11 000 Leser der SZ gaben insgesamt über 700 000 Euro. Im Schnitt hilft jetzt jeder Spender einem Menschen in Not.

Maria Wurst, 25, halbseitig gelähmt, bekam von der Aktion Lichtblick ein Therapierad. © Ronald Bonß

Die Spendenbereitschaft der Leser der Sächsischen Zeitung für Menschen in Not ist hoch und wächst noch immer. Während ihrer 21. Sammelaktion konnte die „Stiftung Lichtblick – Menschen helfen Menschen in Not“ insgesamt 711 156 Euro einsammeln, so viel wie noch nie. 10 817 Spender gaben durchschnittlich 66 Euro. Die kleinste Spende betrug einen Euro, die größte kam mit 10 000 Euro von einem Dresdner Ärztehaus.

„Ich bin berührt und danke allen Spendern herzlich“, erklärte Katerina Lohse, Vorstandsvorsitzende der Stiftung Lichtblick. „Diese Hilfsbereitschaft freut mich besonders in einer Zeit, in der den Sachsen pauschal ein Mangel an Solidarität sowie Kaltherzigkeit und Missgunst attestiert wird.“ Das Spendenergebnis zeige vielmehr, dass Empathie und Selbstlosigkeit lebendige Werte sind. Mit ihrer Spendenbereitschaft stehe Lichtblick deutschlandweit an der Spitze ähnlicher Leseraktionen für nachbarschaftliche Hilfe.

Die Stiftung konnte im vergangenen Jahr in mehr als 1 100 Notfällen helfen und damit 7 900 Erwachsene und 3 500 Kinder erreichen, also insgesamt über 11 000 Personen. Da es fast 11 000 Spender gibt, lässt sich festhalten: Jeder Spender verschafft jetzt einem Menschen in Not in Sachsen einen Lichtblick.

Die Hilfsmöglichkeiten der Stiftung haben sich in den vergangenen Jahren deutlich erhöht. 1996, im Gründungsjahr, sammelte Lichtblick noch 64 000 DM ein. Vier Jahre später waren es bereits 500 000 DM. 2011 wurde zum ersten Mal die 500 000- Euro-Marke übersprungen. Insgesamt spendeten die Leser der SZ seit 1996 8,7 Millionen für soziale Zwecke. Dazu kommen noch einmal etwa zehn Millionen in Sonderspendenaktionen nach Naturkatastrophen wie dem Elbehochwasser 2002.

Wie die Stiftung Lichtblick informierte, wurden während der diesjährigen Spendenaktion seit November bereits wieder 180 000 Euro für Härtefälle ausgegeben. In der Regel werden Hilfsleistungen bis 500 Euro ausgezahlt. Gewachsen sind auch die Soforthilfen, die Lichtblick sozialen Organisationen zur Verfügung stellt, damit sie bei ernsten Notsituationen sofort helfen können. Andrea Jähnigen von der Stiftung Lichtblick rechnet damit, dass in diesem Jahr die Hilfen für Familien mit Kindern weiter wachsen, so die Zuschüsse für Ferienfahrten und für Schuleinführungen.

