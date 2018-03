Libyer aus Meißen in Belgien gefasst Der Häftling war im Februar mithilfe eines Tricks aus dem Gefängnis in Berlin-Tegel entflohen.

Sicherheitsleuchten und Überwachungskameras sind vor einem Gebäude auf dem Gelände der Justizvollzugsanstalt Tegel zu sehen. Knapp einen Monat nach seiner spektakulären Flucht aus dem Gefängnis in Berlin-Tegel soll ein 24-jähriger Libyer in Belgien bei einem Diebstahl erwischt und festgenommen worden sein. © dpa

Berlin. Die Generalstaats-

anwaltschaft Berlin hat am Donnerstag mitgeteilt, dass der Strafgefangene Hamed M. in Belgien verhaftet worden sei. Der in Meißen gemeldete Libyer wurde nach Angaben der Bild-Zeitung von der dortigen Polizei nach einem Diebstahl festgenommen. Gegen ihn lag ein internationaler Haftbefehl vor. „Wir betreiben die Überstellung des 24-Jährigen von Belgien nach Berlin“, so die Generalstaatsanwaltschaft.

Hamed M. war mithilfe eines Tricks Anfang Februar aus dem Gefängnis im Berliner Stadtteil Tegel entflohen. Der Kriminelle mit einem langen Vorstrafenregister hatte die Umrisse seines Körpers unter der Bettdecke aus Kleidung, Toilettenpapier und Stoffresten sowie einer Mütze geformt. Bei der Zählung nach einer Freistunde hatte er mit diesem Trick den Eindruck erweckt, dass er dort liege.

Das Fehlen des Häftlings wurde in der Justizvollzugsanstalt erst am Morgen bemerkt. Er war aber höchstwahrscheinlich schon in der Nacht geflohen. Seine vierjährige Haft wegen räuberischer Erpressung sollte bis September 2022 dauern.

