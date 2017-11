Letzte Zuflucht Häusliche Gewalt hat viele Facetten – und viel mehr Betroffene als offiziell bekannt. Aber es gibt auch Hilfe.

Ein Blick in die Gemeinschaftsküche des Bautzener Frauenschutzhauses. Frauen und Kinder finden hier vorübergehend Zuflucht vor häuslicher Gewalt. In diesem Jahr hat das Haus bereits 97 Frauen und Kinder zeitweilig aufgenommen.

Der Anruf aus dem Polizeirevier kommt nachts kurz nach halb zwei. Eine Frau, Mitte 50, blaue Flecke an den Oberarmen, Würgemale am Hals. Sie will nicht zurück nach Hause. Für Katharina Wehner, die in dieser Nacht Bereitschaftsdienst hat, beginnt der Arbeitstag. Sie setzt sich ins Auto und fährt aufs Revier. Sie wird die Frau, nennen wie sie Carola, erst einmal an einen sicheren Rückzugsort bringen.

Katharina Wehner leitet das Bautzener Frauenschutzhaus und den gleichnamigen Trägerverein. 2 380 Frauen und Kinder haben hier schon Zuflucht gefunden in den 25 Jahren, in denen es das Haus jetzt gibt, 97 sind es bereits in diesem Jahr. Die Frauen und Kinder kommen aus dem ganzen Landkreis und aus allen sozialen Schichten. Häusliche Gewalt ist keine Randerscheinung, sagt Katharina Wehner. Und die Frauen, die bei ihr und ihren fünf Mitarbeiterinnen Zuflucht finden, sind nur ein Bruchteil der tatsächlich Betroffenen.

Carola wohnt mit ihrem Mann in einer schönen Eigenheimsiedlung. Sie glaubt nicht, das irgendjemand aus ihrer Nachbarschaft oder dem Kollegenkreis weiß, was hinter der schönen Fassade ihres Hauses manchmal los ist. Katharina Wehner kennt das: „Die meisten Opfer häuslicher Gewalt schämen sich und versuchen mit allen Mitteln zu verbergen, was ihnen in ihrer Partnerschaft widerfährt.“

Viele Verletzungen

Das Frauenschutzhaus hat keine Adresse, nur ein Postfach. Niemand erfährt, wo es sich befindet. Die strikte Geheimhaltung ist die Grundvoraussetzung dafür, dass die Frauen, die sich entschließen, hierherzukommen, hier auch wirklich in Sicherheit sind. Carola sitzt jetzt erst einmal in der Küche. Sie weint. Katharina Wehner kocht Tee. Die diplomierte Sozialpädagogin weiß, wie schwierig diese Situation für Carola jetzt ist. Die 55-Jährige hat lange gebraucht für diesen Schritt. Jahre zu lange.

Carola krampft die Hände um die Teetasse und beginnt zu erzählen. Es hat viele Verletzungen gegeben in den letzten Jahren, sagt sie, körperliche und seelische. Am Anfang liebt sie ihren Mann, bewundert ihn für seine Stärke und sein Selbstbewusstsein. Ihr fällt gar nicht auf, dass sie immer nur das tut, was er will und auch genau so, wie er es will. Tut sie es mal nicht, schnauzt er sie an. Wie kann man bloß so blöd sein, ist sein Standardsatz, wenn sie in seinen Augen etwas falsch macht. Sie passt sich an und merkt nicht, wie sie sich dabei immer mehr selbst aufgibt. Irgendwann bekommt sie zum ersten Mal einen Klaps auf den Hinterkopf.

Die blauen Flecke an den Oberarmen sind auch schon älter. Da hat er sie vor ein paar Tagen fest gepackt und geschüttelt. Sie fragt sich, warum sie nicht schon an dem Tag gegangen ist, sagt Carola. An diesem Abend aber hat sie die Polizei gerufen. Als er seine Hände um ihre Kehle gedrückt und sie gewürgt hat, da hat sie wirklich Todesangst gehabt, erzählt sie unter Tränen. Katharina Wehner hört aufmerksam zu. Geschichten wie die von Carola hört sie immer wieder. „Sie sind ganz typisch“, weiß sie. „Oft haben Frauen erst in so einer akuten Krisensituation den Mut zu gehen.“

Zuflucht auf Zeit

Katharina Wehner zeigt Carola ihr Zimmer. Es ist kein Luxushotel: Ein Bett, ein Kinder-Doppelstockbett, ein Schrank, eine kleine Kommode, ein kleiner Tisch mit drei Stühlen. Neun Zimmer gibt es im Haus mit insgesamt 20 Betten, zeitweilige Zufluchten für maximal neun Frauen und ihre Kinder. Die Küche, das Wohnzimmer, das Kinderzimmer und die Bäder müssen die Frauen sich teilen. „Das Zusammenleben hier ist nicht immer einfach“, sagt Katharina Wehner. „Und die Frauen können sich hier auch nicht aus dem Weg gehen.“

Carola kann bleiben, so lange es nötig ist. Sie kann sich hier in Ruhe und Sicherheit darüber klar werden, wie es für sie weitergehen kann. Manche Frauen bleiben nur eine Nacht und gehen am nächsten Morgen wieder nach Hause zurück, manche bleiben eine Woche, manche mehrere Monate. Dabei spielt es keine Rolle, wie der Frauen sich am Ende entscheiden – ob für eine Rückkehr oder die Trennung. Die Mitarbeiterinnen bieten Gespräche und Beratung an. Carola hat sich in dieser Nacht entschieden. Morgen wird sie ihre wichtigsten Sachen aus dem Haus holen. Notfalls mithilfe der Polizei.

Frauenschutzhaus Bautzen: 03591 45120

Am 27. November wird um 19 Uhr im Landratsamt Bautzen, Bahnhofstraße 9, eine Ausstellung anlässlich des internationalen Tages „Nein zu Gewalt an Frauen“ eröffnet. Gezeigt werden Malereien und Grafiken der in Räckelwitz geborenen Künstlerin Angela Hampel.

