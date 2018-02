Leipziger sind die zufriedensten Sachsen Die SZ-Umfrage zeigt regionale Unterschiede in der politischen Stimmung. Am meisten Frust herrscht im Landkreis Pirna.

Dresden. Nur 40 Prozent der Bürger im Landkreis Sächsische Schweiz/Osterzgebirge sind mit der Demokratie zufrieden, ein sächsischer Tiefstwert. Dagegen ist hier das Misstrauen gegenüber Politikern mit 85 Prozent so hoch wie sonst nirgendwo. Auch in drei weiteren Kategorien werden für die Bürger dieses Kreises Höchstwerte registriert: 84 Prozent glauben, dass die Ostdeutschen noch heute Bürger zweiter Klasse sind, ebenfalls 84 Prozent haben Angst vor islamistischem Terror und 77 Prozent sehen im Islam eine Gefährdung für Deutschland. Das sind Ergebnisse der repräsentativen Befragung von 1 000 Sachsen, die das Meinungsforschungsinstitut IM Field im Auftrag der Sächsischen Zeitung durchgeführt hat.

Den größten Kontrast zu diesem Landkreis bietet die Stadt Leipzig. In der Messestadt fallen die Werte für diese Fragen zwischen 25 und 30 Prozentpunkten besser aus. Der Soziologe Professor Gert Pickel von der Uni Leipzig, der die Umfrage wissenschaftlich begleitet, erklärt diese Unterschiede damit, dass die eher kosmopolitisch ausgerichteten Leipziger mit der Globalisierung besser zurechtkommen und sich eher sozial anerkannt fühlen. Die Werte für Dresden liegen im Mittelfeld, sind aber meist besser als auf dem Land.

Dagegen sehen sich viele Sachsen in den Regionen zurückgelassen. Dies drückt sich in ihrer Haltung zur gegenwärtigen Gesellschaft deutlich aus. So befürwortet jeder dritte Einwohner im Landkreis Görlitz einen starken Führer, der sich nicht um Wahlen und Parlamente kümmern muss und Dinge schnell entscheiden kann. Es ist der höchste in Sachsen gemessene Wert. Im Landkreis Mittelsachsen ist die Zufriedenheit mit der Demokratie mit 45 Prozent besonders gering und das Misstrauen in Politiker besonders hoch (76 Prozent). Insgesamt ist festzustellen, dass gerade in den Landkreisen Sächsische Schweiz/Osterzgebirge, Bautzen und Mittelsachsen, wo die Haltungen besonders extrem ausgefallen sind, die AfD bei den Bundestagswahlen 2017 die besten Ergebnisse erzielt hat.

Die Werte für die Aussage „Da, wo ich lebe, gibt es zu viele Ausländer“ fallen aus dem Rahmen. Nur zwischen sieben und 31 Prozent bejahen sie, im Landkreis Bautzen etwa sagen es nur 13 Prozent. Allerdings fällt auf, dass der höchste Wert ausgerechnet in Leipzig gemessen wurde.

Der Artikel ist Teil der Serie „Tu was, Sachsen!“, in der die SZ eine große Sachsen-Umfrage auswertet.

Die Serie zur Stimmungsumfrage erscheint in sieben Teilen:

