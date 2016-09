Leipziger Hauptbahnhof tagelang gesperrt Wegen Bauarbeiten wird der Hauptbahnhof für den Verkehr tagelang gesperrt. Auch Züge aus und nach Dresden sind betroffen.

Auf dem Leipziger Hauptbahnhof wird ab 15. September für Tage nichts mehr gehen. © Archivbild: dpa

Meterhoch türmen sich Geröll, Schotter und Betonschwellen aus den 80er- Jahren im Gleisfeld des Leipziger Hauptbahnhofes. Davor liegen Männer in orangenen Schutzwesten und montieren in sengender Hitze Heizstäbe für den Winter in frisch verlegte Weichen. Es sind Vorbereitungen für den nächsten großen Akt der Endlos-Bauarbeiten am Leipziger Bahnhof: Einmal mehr wird das Zugdrehkreuz für einige Tage lahmgelegt, um Kilometer lange, neu gebaute Gleisanlagen an das Eisenbahnnetz und die elektronischen Stellwerke anzuschließen.

Bereits ab der Nacht zu Donnerstag ist die Nordrampe des Citytunnels dicht. Damit gibt es erste Einschränkungen der S-Bahnen im Leipziger Stadtgebiet, auch für die S 4 aus Richtung Hoyerswerda. Gravierende Einschnitte für Reisende aus Dresden stehen ab Mittwoch nächster Woche, dem 21. September, im Fahrplan: Die Westseite des Hauptbahnhofs kann vier Tage nicht von Fernzügen und vom Nahverkehr angefahren werden. Am Sonntag, dem 25. September, ist der Bahnhof von 0 bis 8 Uhr sogar komplett gesperrt. Die Sperrungen betreffen die ICE-Linie von Dresden über Leipzig und Erfurt nach Frankfurt und die IC-Strecke von Dresden nach Köln. Die Züge werden innerhalb Leipzigs umgeleitet und halten statt am Hauptbahnhof an der Leipziger Messe. Von dort setzen die städtischen Verkehrsbetriebe Straßenbahnen bis in die Innenstadt ein. Mitarbeiter der Bahn appellierten gestern dringend an diejenigen, die in den betreffenden Tagen eine Zugreise über Leipzig planen, sich über geänderte Fahrzeiten zu informieren. Züge könnten nicht nur zehn bis 30 Minuten Verspätung haben – sie können auch vorverlegt werden und früher abfahren. Änderungen könne es noch bis kurz vor Fahrtantritt geben. „Gerade bei Anschlusszügen oder geplanten Flügen sollte man eine Verbindung früher wählen“, betonte Bahn-Gebietsleiterin Henriette Hahn.

ICEs von Leipzig in Richtung München und Berlin werden über Halle oder Bitterfeld umgeleitet. Züge aus Richtung Magdeburg und Oldenburg sowie Nachtzüge halten an der Leipziger Messe. Während der Vollsperrung am 25. September wird zudem der Regionalexpress Dresden-Riesa-Leipzig zwischen Borsdorf und Leipzig Hauptbahnhof durch Busse ersetzt. Auch andere Anbieter wie die Mitteldeutsche Regiobahn, Abellio und die Erfurter Bahn sind von den Bauarbeiten betroffen und haben Ersatzfahrpläne erstellt. Die Geschäfte und Parkhäuser am Hauptbahnhof bleiben indes wie gewohnt geöffnet, betonte ein Bahnsprecher.

Nach Schätzungen der Bahn sind von den geänderten Fahrplänen etwa 300 000 Reisende im Nahverkehr und bis 25 000 Fernreisende betroffen. Alle neuen Fahrzeiten seien in die Internet-Fahrpläne eingepflegt, heißt es. An den betroffenen Bahnhöfen sollen außerdem zusätzliche Service-Mitarbeiter im Einsatz sein.

Nach den Bauarbeiten können vor allem Fernzüge schneller in den Hauptbahnhof ein- und ausfahren – mit bis zu Tempo 160, statt wie bisher mit teils nur 30 Stundenkilometern. Kernstück des aktuellen Bauprojektes sind ein Dutzend neue Weichen, mit denen die Züge an die Bahnsteige gelenkt werden. Insgesamt werden 14 Kilometer Gleise, 80 neue Weichen und 51 Kilometer Oberleitungen installiert. Zudem müssen Weichenantriebe, 50 Achsenzähler, Signale und digitale Leittechnik sowie die Software neu installiert werden.

Leipzigs Hauptbahnhof erlebt seit Jahren wiederkehrende Vollsperrungen. Ein Grund ist der Bau der ICE-Schnellbahntrasse Berlin-München, mit der Leipzig an das Schnellbahnnetz der Deutschen Bahn angeschlossen wird. Im Dezember wurde bereits die Tempo-300-Trasse nach Erfurt eröffnet. Es ist eines der letzten großen Verkehrsprojekte Deutsche Einheit und soll Ende 2017 endgültig in Betrieb gehen. Die lange Bauzeit liege vor allem daran, dass das riesige Bahnprojekt im laufenden Betrieb realisiert wird. Zugleich müssen in Leipzig uralte Bahnanlagen, die noch aus der Dampflokzeit um 1913/1915 stammen, durch moderne Systeme ersetzt werden. So bekommt der ICE-Standort Leipzig eine Zugbildungsanlage mit Anschluss an das ICE-Werk – eine Investition von mehr als 220 Millionen Euro, die noch bis 2020 dauern soll.

Informationen zu Abfahrts- und Ankunftszeiten gibt es an den Bahnhöfen, im Online-Fahrplan und unter der kostenlosen Servicenummer der Deutschen Bahn: 0800 5 99 66 55.

