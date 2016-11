Leipzig und seine Löwen Nachdem zwei Wildkatzen ausbrachen und eine erschossen wurde, organisiert der Zoo die Haltung der Tiere neu.

Löwen-Männchen Majo beißt sich durch. Das Jungtier war nach einem Ausbruchversuch wieder eingefangen worden. Jetzt bekommt der Kater eine Französin an seine Seite. © dpa

Ende September sind im Leipziger Zoo zwei Löwen entlaufen, sie überwanden alle Sicherheitsvorkehrungen ihres Geheges, sogar einen sieben Meter breiten Wassergraben. Der Löwe Motshegetsi wehrte sich dagegen, wieder eingefangen zu werden – und wurde erschossen, als er auf die Tierpfleger losging. Sein Bruder Majo indes ließ sich von Zoomitarbeitern mit Bauzäunen in sein Gehege zurückdrängen und überstand den Ausbruch unbeschadet.

Nach dem dramatischen Zwischenfall hat der Leipziger Zoo jetzt reagiert und ändert die Haltungsbedingungen in seiner mehr als 1 000 Quadratmeter großen Löwensavanne. Die Anlage wurde zunächst abgesperrt und für den Umbau vorbereitet. Seit einigen Tagen wird hinter Bauzäunen gearbeitet. Der bisher zwischen 6,60 Meter und 7,90 Meter breite Wassergraben wird mit einem kleinen Bagger auf durchgehend mindestens acht Meter, stellenweise auch mehr, verbreitert, berichtet eine Sprecherin des Zoos. Zusätzlich wird an der Außenwand des Grabens eine 1,30 bis 1,50 Meter hohe Stangenkonstruktion errichtet, die als zusätzliche Barriere dienen soll. Seit dem Ausbruch der beiden Etoscha-Löwen hätten die Verantwortlichen die Planungen und Vorbereitungen intensiv vorangetrieben, betont die Zoo-Sprecherin. Bis Mitte Dezember sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Die höheren Schutzmaßnahmen würden rund 80 000 Euro kosten, sagte Zoodirektor Jörg Junhold. Der Freundes- und Förderverein des Zoos habe sich aber bereiterklärt, die Finanzierung zu übernehmen. „Wir wollen unserem Zoo in dieser Ausnahmesituation schnell und unkompliziert helfen und die ungeplante Investition übernehmen“, sagte der Präsident des Freundes- und Fördervereins, der Grünen-Politiker Michael Weichert. Der Freundes- und Förderverein zählt 1 200 Mitglieder, darunter auch einige Unternehmen. Er wurde bereits 1965 gegründet und hat seither rund sechs Millionen Euro an den Zoo übergeben. „Wir möchten dafür Sorge tragen, dass die Löwensavanne wieder richtig genutzt und die moderne Löwenhaltung fortgesetzt werden kann“, sagte Weichert.

Löwe Majo, der nach dem Ausbruch und dem Verlust seines Bruders hinter den Kulissen der Savanne versorgt wurde, zeigt sich seit einigen Tagen auch wieder in einer einsehbaren Höhle den Besuchern. Inzwischen erhielt Majo, der seit dem Zwischenfall Ende September allein in der Savanne lebte, eine neue, etwa ein Jahr ältere Gefährtin. Mitte November reiste die zweieinhalb Jahre alte Löwin Kigali aus dem Tierpark „Safari de Peaugres“ bei Lyon in Südfrankreich an. „Sie lernt ihre neue Heimat jetzt zunächst hinter den Kulissen kennen“, berichtete Zoochef Junhold. Je nachdem, wie schnell sie sich an die neue Umgebung gewöhne, solle sie mit Majo vertraut gemacht und „vergesellschaftet“ werden. Der Kater sei lange ziemlich verstört gewesen, so Junhold. „Er braucht dringend Gesellschaft.“

Ob die beiden Löwen perspektivisch auch ein Zuchtpaar bilden können, wie es der Zoo plant, werde sich erst später entscheiden. „Oberste Priorität hatte die Suche nach einer altersmäßig passenden Katze, damit der junge Kater nicht länger allein leben muss“, erklärt Junhold. Allerdings gehört Kater Majo zur Unterart der Etoscha-Löwen, Kigali voraussichtlich zu den Krüger-Löwen. Daher werden genetische Untersuchungen vorbereitet, ob eine Nachzucht sinnvoll und möglich ist.

Ausbruch aus der Savannen-Anlage

Die zwei 16 Monate jungen Etosha-Löwen Motshegetsi und Majo waren erst im August aus dem Zoo Basel nach Leipzig gekommen. Mit ihnen war bereits vorgesehen, ein neues Rudel zu begründen. In Abstimmung mit dem Europäischen Zooverband werden seit Jahren zusammen mit dem Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin Untersuchungen vorgenommen, um eine reinblütige Population afrikanischer Löwen in Europa managen zu können.

Die Tiere hatten dann aber am 29. September morgens gegen 8.40 Uhr – vor der Öffnung des Zoos für Besucher – ihre Savannen-Anlange verlassen. Beobachtet hatte den Ausbruch niemand. Majo, der sich in einem nahen Gebüsch aufhielt, wurde von etwa 40 Mitarbeitern mit Bauzäunen ins Gehege zurückgedrängt. Auf seinen Bruder Motshegetsi wurden indes drei Narkosepfeile abgeschossen, die aber alle wegen des Stresszustands des Löwen nicht richtig angeschlagen hätten. Als Motshegetsi einen inneren Sicherungsring von Mitarbeitern durchbrach und einen zweiten Menschenring angriff, habe man ihn erschießen müssen, um Kollegen zu schützen.

„Vier Stunden lang haben alle Einsatzkräfte versucht, die Löwen in ihr Gehege zurückzutreiben“, so Junhold. Alle Sicherheitsvorkehrungen hätten funktioniert – bis auf den Wassergraben. Die Savannen-Anlage habe aber den Vorgaben der Bau- und Betriebsgenehmigungen mehr als entsprochen. Seit 15 Jahren leben dort Löwen.

