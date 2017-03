Leipzig bereitet sich auf Krawalle vor Die Partei „Die Rechte“ hat in der Stadt eine Demonstration angemeldet. Dagegen formiert sich Widerstand.

In Leipzig werden am Sonnabend abermals schwere Krawalle befürchtet. Anlass ist erneut ein Aufeinandertreffen von rechtsextremen und linken Gruppierungen, wie schon am 12. Dezember 2015. Die Partei „Die Rechte“ unter dem Neonazi Christian Worch hat zu einem Marsch unter dem Slogan „Auf nach Connewitz“ gerufen und 300 bis 400 Teilnehmer angemeldet. Die linksextreme Szene mobilisiert dagegen. Zwar hat das Rathaus eine andere Demoroute als die ursprünglich geplante Strecke durch Connewitz verfügt, dagegen wird aber noch geklagt. Gleichzeitig werden vom Aktionsnetzwerk „Leipzig nimmt Platz“ und anderen Organisationen und Parteien etwa ein Dutzend Gegendemos und Kundgebungen vorbereitet.

Die Polizei plant ihren Einsatz mit mehreren Tausend Beamten. Sie hat Straßensperrungen und ein hartes Durchgreifen angekündigt. Anfang der Woche wandte sich Polizeisprecher Andreas Loepki in einem dramatischen vierseitigen Appell an die Öffentlichkeit. Die Beamten liefen Gefahr, „dem Bewurf Hunderter Pflastersteine ausgesetzt und entmenschlicht zu werden“. Wie schon im Vorfeld des 12. Dezember 2015 kursierten bereits diverse Gewaltankündigungen, da die Rechtsextremen durch zwei linksalternativ geprägte Stadtviertel ziehen wollten. „Wir tragen die Bürde, selbst jenen, die Freiheit und Grundrechte mit Füßen treten wollen, diese Rechte gewährleisten zu müssen“, erklärte Polizeichef Bernd Merbitz am Donnerstag.

Bei den Ausschreitungen im Dezember 2015 waren Polizeibeamte von Autonomen mit Steinen beworfen und verletzt worden, in Connewitz wurden Geschäfte angegriffen und Scheiben zertrümmert. (svh)

