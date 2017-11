Leiche eines Joggers in Radeberg gefunden

Radeberg. Die Leiche eines Joggers ist am Wochenende in Radeberg (Landkreis Bautzen) gefunden worden. Die Identität des Mannes, der Laufkleidung getragen habe, sei noch nicht abschließend geklärt, teilte die Polizei am Montag mit.

Auch die Todesursache sei noch unklar. Infrage kämen gesundheitliche Probleme oder ein Sturz. Fremdeinwirkung schloss die Polizei aus. (dpa)

zur Startseite