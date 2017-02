Lehrer streiken für mehr Geld Lehrer öffentlicher Schulen in Sachsen sind im Warnstreik. Sie fordern unter anderem eine bessere Bezahlung. Bei einer Kundgebung in Dresden spricht der Finanzminister.

Tausende sächsische Lehrer sind in Dresden für ein höheres Gehalt auf die Straße gegangen. © Ronald Bonß

Mehrere Tausend Beschäftigte des öffentlichen Dienstes sind in einen Warnstreik getreten. Das Gros der Demonstranten bildeten am Mittwoch Lehrerinnen und Lehrer. Aber auch Finanzbeamte, Mitarbeiter des Verkehrs- und Straßenwesens und Feuerwehrleute waren dem Aufruf ihrer Gewerkschaften gefolgt. Mit der Aktion sollte Druck auf die bislang erfolglosen Tarifverhandlungen ausgeübt werden. Die Gewerkschaften fordern unter anderem sechs Prozent mehr Geld und die Einführung einer zusätzlichen „Erfahrungsstufe 6“ in den oberen Entgeltgruppen. Die Arbeitgeber halten die Forderungen für überzogen.

Der Demonstrationszug führte vom Postplatz bis zum Finanzministerium. In dem Gebäude hat auch das Kultusressort seinen Sitz. Bei der Kundgebung am Carolaplatz trat auch Georg Unland (CDU) auf die Bühne. Sachsens Finanzminister erklärte, dass er die Forderung vernommen habe, jedoch auch die Interessen des Steuerzahlers vertreten und deshalb sparsam sein müsse. Die Vergütung der Arbeit im öffentlichen Dienst müsse maßvoll im Hinblick auf andere Arbeitnehmer gestaltet werden. Wenn man alle Forderungen addiere, sei man bei etwa 10 Prozent und weit mehr als 400 Millionen Euro für Sachsen: „Das ist nicht realistisch. Das ist weder finanzierbar noch darstellbar im Vergleich mit anderen Bevölkerungsgruppen.“

Hintergrund des Warnstreiks sind die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder, deren zweite Runde vergangene Woche in Potsdam ergebnislos zu Ende ging. Die beteiligten Gewerkschaften sahen sich daher zum Streik gezwungen. Die vorerst letzte Verhandlungsrunde ist für den 16. und 17. Februar in Potsdam angesetzt. Die Gewerkschaften fordern sechs Prozent mehr Geld im Rahmen der Einführung einer zusätzlichen „Erfahrungsstufe“ in der Entgelttabelle.

Nach den Worten von Unland werden die Arbeitgeber auch am 16. Februar jedoch kein konkretes Angebot vorlegen. Dies würde nur die Fronten so verhärten, dass man zu keinem Kompromiss gelangen könnte, sagte der Minister Die Aufgabe bestehe eher darin, auch bezahlbar Maßnahmen zu ergreifen. Ein Angebot nach dem Motto „Das ist es und mehr geht nicht“ habe keinen Sinn. Bei der Erfahrungsstufe 6 seien die Arbeitgeber gesprächsbereit. Eile sieht Unland nicht: „Wir haben Zeit“, sagte er.

Links zum Thema Sachsen stellt fast 800 neue Lehrer ein

Willi Russ vom Beamtenbund sieht das anders. Ein „Zahltag“ sei angesagt. Die Arbeitgeber müssten endlich ein Angebot vorlegen, bekräftigte er die Forderungen. Die bisherigen Verhandlungen seien eine „Schmierenkomödie“ gewesen. Jetzt wolle man Lohn für gute Leistung. Geld sei in „Hülle und Fülle“ vorhanden. Laut DGB-Vize Markus Schlimbach hat die Sparpolitik in Sachsen tiefe Spuren hinterlassen. Grau sei die dominierende Farbe im öffentlichen Dienst, sagte er mit Blick auf das die Haarfarbe vieler Beschäftigter. Man brauche Wertschätzung nicht nur in „Sonntagsreden“, sondern auch im Portemonnaie.

Uschi Kruse, Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Sachsen, warnte unterdessen davor, Berufsgruppen gegeneinander auszuspielen. Damit ging sie auf eine Argumentation von Unland ein, der sich in seiner Rede auf die Verdienstmöglichkeiten in Altenheimen, im Handwerk und in der Industrie bezogen hatte. Das alles müsse in einem „vernünftigen Verhältnis“ stehen, hatte Unland gesagt. „Es ist ein Skandal, wie Leute in Altenheimen bezahlt werden. Aber es ist als erstes Aufgabe der Politik dafür zu sorgen, dass dort bessere Bedingungen stattfinden“, konterte Kruse. (dpa/fsc)

zur Startseite