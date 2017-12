Lehrer anders ausbilden Die Grünen wollen, dass sich das Lehramtsstudium zukünftig am Alter der Kinder orientiert und nicht an der Schulform. Damit sollen Lehrer flexibler einsetzbar werden.

Die sächsischen Grünen wollen langfristig wieder Bachelor- und Masterstudiengänge beim Lehramtsstudium. © Symbolbild/Andrea Warnecke/dpa

Dresden. Mit ihrem Entwurf zu einem Lehrerbildungsgesetz wollen die Grünen die Ausbildung der zukünftigen Lehrer in die Hände des Landtags geben. Bisher entscheiden darüber allein das Wissenschafts- und das Kultusministerium. „Alle beklagen einen grassierenden Lehrermangel, gleichzeitig tut sich zu wenig, um die Defizite in der Ausbildung abzubauen“, sagt Claudia Maicher, die hochschulpolitische Sprecherin der Fraktion.

Die Grünen schlagen vor, Lehrer nach dem Alter der Kinder auszubilden, und nicht wie bisher nach Schularten. Derzeit studieren viele das Lehramt Gymnasium, Grund- und Oberschullehrer fehlen. „Mit unterschiedlichen Ausbildungslängen für verschiedene Lehrämter machen wir Schluss“, sagt Maicher. Das gesamte Studium werde deutlich praxisorientierter gestaltet. Für Seiteneinsteiger soll ein Masterstudiengang eingeführt werden.

Der Entwurf sieht auch vor, wieder Bachelor- und Masterstudiengänge anzubieten. „Das gehört langfristig zu einer guten Lehrerausbildung dazu“, so Maicher. Dafür sollen aber lange Übergangszeiten gelten, damit die Hochschulen Zeit haben, die Voraussetzungen zu schaffen. Sachsen hatte schon 2006 eine modularisierte Lehrerausbildung eingeführt, kehrte aber 2011 zum Staatsexamen zurück – im Vergleich mit anderen Bundesländern die Ausnahme.

In dieser Woche wird der Entwurf in den Ausschüssen des Landtags diskutiert. Am 13. Dezember soll das Parlament abstimmen. Auch die SPD hatte Vorschläge für eine bessere Lehrerausbildung gemacht. „Wenn es der SPD mit ihren Ideen ernst ist, sollte sie sich an der Arbeit am Gesetzentwurf beteiligen und ihn nicht einfach ablehnen“, sagt die Grünen-Abgeordnete. Eine Modernisierung des Lehramtsstudiums könne nicht bis zur nächsten Wahlperiode warten. (SZ/sca)

