Lehren aus dem Sachsen-Monitor Mehr politsche Bildung, Dialog mit den Bürgern und Gerechtigkeit: Das soll die Sachsen zufriedener machen.

Am Donnerstag wurden die Ergebnisse des Sachsen-Monitors im Landtag diskutiert. © Symbolfoto: dpa

Sachsen braucht weiter Dialog. „Auch mit denen, die anders denken“, sagte der CDU-Abgeordnete Sebastian Fischer. Nur so könne das Vertrauen in die Demokratie gestärkt werden. Am Donnerstag wurden die Ergebnisse des Sachsen-Monitors im Landtag diskutiert. Mit der Befragung lässt die Regierung jedes Jahr politische Einstellungen und die Lage der Demokratie im Freistaat ermitteln. 56 Prozent der Sachsen gaben dabei an, Angst vor Überfremdung durch zu viele Ausländer zu haben. Auch die Zustimmung zu antisemitischem, extrem rechtem, menschenfeindlichem und rassistischem Gedankengut war wie im Vorjahr sehr hoch. „Das ist für uns inakzeptabel“, sagte Fischer. Er plädierte für mehr Bildungsarbeit und die Beobachtung von politischen Extremisten.

Für den Chef der AfD-Fraktion, Jörg Urban, sind die Sachsen nur „realistisch“. Sie würden keine „rechtsfreien Räume“ wollen, sondern Sicherheit.

Die Grünen setzen sich für mehr politische Bildung ein. Eine vom Kultusministerium eingesetzte Kommission hatte dazu Vorschläge erarbeitet, unter anderem den Beginn des Gemeinschaftskundeunterrichts bereits ab Klasse 7. „Es wäre fatal, das nicht umzusetzen“, sagte Katja Meier in der Debatte. Sie forderte auch, die Kommunen handlungsfähiger zu machen, eine aktive Zivilgesellschaft zu stärken und mehr Transparenz in Regierung und Verwaltung.

Mehr politische Bildung und Demokratieförderung reiche nicht, meint Henning Homann (SPD). „Sachsen brauche eine Gerechtigkeitsdebatte.“ Ein Großteil der Sachsen ist mit seiner wirtschaftlichen Situation zufrieden, allerdings schätzen 46 Prozent ihre Chancen, sozial aufzusteigen, als schlecht ein. Fast die Hälfte glaubt, dass sie nicht ihren gerechten Anteil bekommt. Die Stärkung der Sozialpartnerschaft müsse ein wesentliches Ziel sächsischer Politik sein, so Homann. Für mehr Chancengleichheit müssten Oberschulen und Ausbildung aufgewertet werden.

Die Regierung müsse die Ergebnisse ernst nehmen, forderte Kerstin Köditz von der Linkspartei. Bisher seien zu wenige Lehren aus dem Sachsen-Monitor gezogen worden. „Innenminister Markus Ulbig hat bisher noch kein Konzept gegen rechts vorgelegt“, sagte sie.

Staatskanzleichef Fritz Jaeckel kündigte an, das Konzept für mehr politsche Bildung umzusetzen. Erst am Montag hatten die Fraktionen von CDU und SPD vereinbart, die Landeszentrale und das Demokratiezentrum mit mehr Personal und Geld zu unterstützen. Außerdem werden auch in Zukunft Bürgerdialoge durchgeführt.

zur Startseite