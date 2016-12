Lebenslange Haft im Prozess um zerstückelte Leiche gefordert

Im Mord-Prozess gegen einen suspendierten sächsischen Kripo-Beamten um den gewaltsamen Tod eines Geschäftsmannes aus Hannover hat die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Freiheitsstrafe gefordert.

Der 58 Jahre alte Detlev G. habe einen Mord aus sexuellen Motiven begangen und sich der Störung der Totenruhe schuldig gemacht, führte der Staatsanwalt am Donnerstag vor dem Landgericht Dresden aus.

Die Nebenklage schloss sich dem an. Das Plädoyer der Verteidigung stand noch aus. G. soll im November 2013 den 59-Jährigen in seiner Pension im Gimmlitztal erhängt, dessen Leiche zerstückelt und in Einzelteilen vergraben haben. Der Angeklagte bestreitet den Mordvorwurf. 2015 war er zu achteinhalb Jahren verurteilt worden. Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte das Urteil aufgehoben und den Fall zurück ans Landgericht verwiesen. (dpa)

zur Startseite