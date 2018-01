Lausitzer fordern Obergrenze für Wölfe Eine Bürgerinitiative hat eine Petition an den Landtag gerichtet. Über 18 000 Menschen haben sie unterschrieben.

Besorgte Bürger aus der Lausitz: Am Mittwoch sind die Initiatoren zum Landtag nach Dresden gefahren, um gemeinsam ihre Petition für eine Begrenzung des Wolfsbestandes zu übergeben. 18 590 Menschen unterstützen ihr Anliegen. © Robert Michael

Bautzen/Dresden. Sieben dicke Aktenordner! Ein derart schwergewichtiges Bürgeranliegen hat Sachsens Landtagspräsident Matthias Rößler (CDU) schon lange nicht mehr entgegengenommen. Georg Lebsa und seine Mitstreiter haben es am Mittwochnachmittag persönlich nach Dresden getragen. Zum ersten Mal in ihrem Leben mischen sie sich richtig ein in die große Politik: der Zahnarzt Georg Lebsa, seine Frau Gabriela, der Schäfer Gerhard Schmidt und noch ein paar andere Einwohner aus den Dörfern zwischen Kamenz und Bautzen. Im letzten Sommer haben sie die Initiative „Wolfsgeschädigter und besorgter Bürger“ gegründet und angefangen Unterschriften zu sammeln. „Die Not der Leute hat uns dazu gebracht“, sagt Georg Lebsa. „Wir sind doch alle betroffen.“

Bei Freunden und Bekannten haben sie angefangen mit dem Unterschriftensammeln, haben Listen beim Bäcker und beim Friseur ausgelegt, ihr Anliegen auf das Petitionsportal im Internet gestellt. „Wir wollen, dass das ungehinderte Ausbreiten der Wölfe gestoppt wird“, sagt Lebsa. „Bei uns hier im ländlichen Raum gibt es doch nur Konflikte.

Allein in den paar Tagen seit Silvester hat eine Schafhalterin aus Spohla bei Wittichenau 15 Schafe an die Wölfe verloren, beim Schäfer Martin Just sind es mittlerweile 70. Mehr als 200 Schafe und Ziegen hat allein das Rosenthaler Rudel auf dem Gewissen, seit es sich vor vier Jahren in der Gegend niedergelassen hat. Längst wagen sich die Tiere weit hinein in die Dörfer. Am helllichten Tag hat Gabriela Lebsa kurz vor Weihnachten Wölfe übers Nachbargrundstück streifen sehen. Die 56-Jährige traut sich längst nicht mehr allein auf einen Waldspaziergang.

„So kann das doch nicht weitergehen“, sagt Gabriela Lebsa. „Da muss doch mal jemand etwas tun.“ Und deswegen haben sie die Petition initiiert und schleppen am Mittwochnachmittag den schweren Koffer mit den Unterschriftenlisten nach Dresden. Der Landtagspräsident und die Vorsitzende des Petitionsausschusses, Kerstin Lauterbach (Linke), sind beeindruckt. So brechend voll ist der Sitzungssaal, in dem die Petitionen übergeben werden, bisher selten gewesen, auch so viele Landtagsabgeordnete, die das Thema interessiert, und so viele Journalisten und Kameraleute, die berichten wollen, sind sonst nicht da.

„Das zeigt, wie wichtig das Thema in Sachsen ist“, sagt Matthias Rößler. Geduldig hört er zu, was die Einbringer der Petition zu sagen haben. Georg Lebsa ist sichtlich aufgeregt, als der Landtagspräsident ihn ums Wort bittet. „Wir haben Unterstützung aus ganz Europa erfahren“, erzählt der 60-Jährige stolz, „aus Ungarn zum Beispiel, aus Tschechien, Frankreich oder Südtirol. Wir müssen das doch endlich mal angehen.“ Die Petition wird jetzt erst einmal an das Umweltministerium übergeben, das innerhalb von sechs Wochen eine Stellungnahme abgeben muss.

Umweltminister Thomas Schmidt (CDU) wird das recht sein. Schon lange gehört Sachsen bundesweit zu den Vorreitern, die eine generelle Überprüfung des Schutzstatus der Wölfe fordern. Zumindest gibt es inzwischen – auch auf Drängen Sachsens – eine Arbeitsgruppe, die sich mit dem Zustand der Wolfspopulation befasst. Offizielle Ergebnisse liegen aber noch nicht vor. Thomas Schmidt fordert deshalb, dass der Bund bis dahin wenigstens eine einheitliche bundesweite Regelung zum Abschuss von einzelnen Problem-Wölfen vorlegt. Denn bisher ist in Sachsen auch das noch nicht gelungen, ist jeder Vorstoß an Gesetzen und Verordnungen gescheitert. Ob die Petition aus der Lausitz es nun schafft, Bewegung in die Sache zu bringen? „Wir hoffen das sehr“, sagt Georg Lebsa.

