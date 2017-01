Laster kracht in Vorgarten Drei Unfälle in vier Monaten – Familie Richter hat mittlerweile Angst, vor die Tür zu gehen. Die Behörden reagieren bislang nicht.

Das Tor hängt schräg, der Briefkasten ist kaputt – ein Laster kam am Dienstagmorgen ins Schlittern und landete auf dem Grundstück von Doreen Richter. Als die Polizei zur Unfallaufnahme da war, sind zwar viele Fahrzeuge langsamer gefahren, sagt sie. Meist rauschen die jedoch mit mehr als den erlaubten 70 Stundenkilometern vorbei. © Sebastian Schultz

Jörg Richter hat einen Schutzengel. Der SZ-Redakteur schippt am Dienstagmorgen gerade noch den frischen Schnee vom Fußweg vor seinem Haus, als nur fünf Minuten später ein Lastwagen in sein Gartentor kracht. Der rote Mercedes aus Staßfurt hatte Holz nach Quersa geliefert und war nun auf dem Rückweg, als er auf der B 98 ins Schlittern gerät, über den Gehweg rutscht und erst im Vorgarten der Familie Richter zum Stehen kommt. „Ich habe gerade Frühstück für die Kinder gemacht und es gar nicht krachen hören. Die Nachbarn aber haben gesagt, es hätte laut gequietscht“, sagt Doreen Richter. Es ist für sie der dritte Unfall in vier Monaten. „Ich könnte heulen. Man hat ja Angst, überhaupt noch Schnee zu schippen oder die Kinder vor dem Haus spielen zu lassen“, so die zweifache Mutter.

Ende September vergangenen Jahres gab es den ersten großen Schreck. Damals verliert ein 35-Jähriger die Kontrolle über seinen Ford Mondeo, als er in der Kurve ein anderes Fahrzeug überholen will. Erst in der Koniferen-Hecke der Richters kommt er zum Stehen. Den Zaun hat er dabei mit sich gerissen und auch das Tor beschädigt. Laut Polizei ist er alkoholisiert, der Test ergibt damals 1,38 Promille. Der Schaden geht in die Tausende. Und einmal mehr fordern die Richters und ihre Nachbarn, das Tempolimit von 70 auf 50 herabzusetzen. Und sie hoffen, dass der Unfall ein Einzelfall bleibt. Deshalb bauen sie Zaun und Tor wieder auf, pflanzen neue Bäume. Einen Tag vor Weihnachten ist endlich alles fertig, erinnert sich Doreen Richter. Doch die Freude währt nur kurz. Am 2. Januar fliegt wieder ein Auto aus der Kurve und aufs Grundstück der jungen Familie. Dieses Mal ist es eine Fahrerin aus Radeburg, die bei dem Schnee wohl die Straßenverhältnisse unterschätzt hat. Ein Teil des Zaunes wird dieses Mal in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden ist zum Glück überschaubar, denken die Richters. Der dritte Unfall am Dienstagmorgen zerrt dagegen schon merklich mehr an den Nerven.

Der Briefkasten liegt im Schnee, genau wie die Reste der Stoßstange des Holztransporters. Das Tor lässt sich zwar noch schließen, ist aber so weit verzogen, dass es wohl ausgetauscht werden muss. Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt 10 000 Euro. Obwohl der 54-jährige Brummi-Fahrer beteuert, nicht zu schnell gewesen zu sein. Doch es schneit, und die Straße ist glatt. „Auch die Polizei hat gesagt, das hier ist eine gefährliche Kurve. Warum macht dann keiner was?“, fragt Doreen Richter. – „Wir haben unsere Möglichkeiten ausgeschöpft“, sagt Bürgermeister Lutz Thiemig (parteilos). So habe die Gemeinde wiederholt beantragt, das Ortseingangsschild vorzuverlegen, sodass in der Kurve automatisch das Tempolimit von 50 Stundenkilometern gilt. Das wurde jedoch vom Kreisverkehrsamt abgelehnt. „Die Umgehungsstraße ist unsere einzige Chance, da sind wir dran“, so Lutz Thiemig. Ein Baubeginn vor 2027 ist laut Bundesverkehrswegeplan aber nicht realistisch.

Dennoch haben die Anwohner der B 98 die Hoffnung noch nicht aufgegeben und schlagen vor, Betonleitplanken entlang der Bundesstraße aufzustellen. Wer das in Angriff nehmen könnte, ließ sich am Dienstag allerdings nicht endgültig klären. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), das normalerweise für Bauarbeiten auf Bundesstraßen zuständig ist, verwies an den Landkreis. Er sei für die Beurteilung der Verkehrssicherheit und die Anordnung notwendiger Maßnahmen verantwortlich, so Lasuv-Sprecherin Isabel Siebert.

