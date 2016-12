Langer Ärger mit dem Waldfrieden Die Villa Waldfrieden in Schmilka ist seit dem Hochwasser 2013 eine Dauerbaustelle. Das behindert auch den Verkehr.

Wer auf der Bundesstraße B 172 Richtung Tschechien will, muss in Schmilka an dieser Ampel eine kleine Zwangspause einlegen © Dirk Zschiedrich

Schmilka. Die Baustellenampel auf der Bundesstraße B 172 in Schmilka bleibt noch eine Weile stehen. Wie die Stadt Bad Schandau mitteilte, hat die zuständige Verkehrsbehörde die sogenannte verkehrsrechtliche Anordnung erneut verlängert. Mindestens bis 17. März nächsten Jahres wird die Straße weiterhin nur einspurig befahrbar sein.

Grund dafür sind aber keine Straßenbauarbeiten. Viel mehr ist die Sperrung wegen der Sanierung der Villa Waldfrieden erforderlich. Die steht in unmittelbarer Nähe zur Straße. Im Juni 2013 wurde das Gebäude vom Elbehochwasser stark in Mitleidenschaft gezogen. In dem Haus war unter anderem der Wellness-Bereich des benachbarten Biohotels Helvetia untergebracht. Die Sanierung der Villa gestaltet sich aber viel komplizierter als gedacht, erklärt Sven Erik Hitzer, der Geschäftsführer der Albergo GmbH, der die Immobilie gehört.

Mehrere Baufirmen und Planer hatten sich bereits an der Sanierung versucht. Doch offenbar ohne Erfolg. Die Bauarbeiten kommen nicht in dem Maße voran, wie ursprünglich gedacht. Dafür seien auch statische Probleme verantwortlich, die erst später von Bauexperten festgestellt wurden. Eine dauerhafte Sperrung einer Fahrbahn wegen einer Baustelle ist rechtlich nicht vorgesehen. Sie muss immer wieder neu beim Landratsamt beantragt werden.

