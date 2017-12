Lange Haft für Totschlag des Vaters Mit einem Kantholz prügelt ein Sohn auf seinen demenzkranken Vater ein. Der Mann stirbt. Für das Landgericht Leipzig steht fest: Das war Totschlag.

Akten liegen im Landgericht Leipzig. Dort wurde jetzt das Urteil für einen 39-Jährigen verkündet, der seinen Vater umgebracht hat.. © Jan Woitas/dpa

Leipzig Wegen Totschlags an seinem demenzkranken Vater ist ein 39-Jähriger in Leipzig zu zehn Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Das Landgericht sprach den Mann am Mittwoch zudem der Misshandlung von Schutzbefohlenen und der gefährlichen Körperverletzung schuldig. Der Deutsche hatte seinem schwerkranken Vater im März diesen Jahres mehrfach mit einem Kantholz auf Oberkörper und Kopf geschlagen. In der Folge dieser Schläge sei der hilflose 72-Jährige gestorben, erklärte der Vorsitzende Richter Hans Jagenlauf.

Überforderung bei der Pflege, wie in der Anklage noch vermerkt, habe dabei höchstens eine untergeordnete Rolle gespielt, sagte der Richter. Vielmehr habe der Sohn „aus eigennützigen und eigensüchtigen Motiven“ gehandelt. Er habe den Vater aus einem Pflegeheim zu sich nach Hause geholt, weil er die Rente des Vaters und das Pflegegeld einstreichen und Kosten sparen wollte. Den wegen verschiedener Betrügereien vorbestraften Sohn drückten 60 000 Euro Schulden. Wirklich kümmern um den Vater habe sich der Mann nie wollen.

Der 39-Jährige hatte die Holzhiebe bei der Polizei zunächst eingeräumt. Im Prozess nahm er das Geständnis aber wieder zurück und gab letztlich nur noch Schläge gegen den Oberkörper des Vaters zu. Die meisten Verletzungen des Vater schob er auf Stürze. Einen Arzt habe er nicht gerufen, weil der 72-Jährige das nicht gewollt habe. In seinem „letzten Wort“ hatte er erklärt, dass eine Bewährungsstrafe für ihn gut wäre, weil er sein Leben in den Griff kriegen wolle.

Das Schwurgerichtskammer folgte in seinem Urteil weitgehend den Forderungen der Staatsanwaltschaft, die auf zwölf Jahre Haft plädiert hatte. Die Verteidigerin hatte sich dagegen lediglich für eine Bewährungsstrafe ausgesprochen. Sie kündigte an, Revision einlegen zu wollen. (dpa)

zur Startseite