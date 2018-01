Landtagspräsident sorgt für Überraschung Matthias Rößler formuliert Erwartungen an den neuen Ministerpräsidenten.

Der neue Ministerpräsident von Sachsen, Michael Kretschmer (CDU, r), leistet am 13. Dezember 2017 während der Sitzung im Landtag in Dresden neben Landtagspräsident Matthias Rößler (CDU, l) den Amtseid. © dpa/Sebastian Kahnert

Dresden. Der Passus kam zwar nicht gleich zu Beginn, seine Wirkung entfaltete er aber dennoch. Landtagspräsident Matthias Rößler (CDU) hat in seiner Neujahrsansprache mit ungewöhnlich direkten Worten Forderungen an den Ministerpräsidenten gestellt. Neben ein selbstbewusstes „Weiter so“ müsse ein notwendiges „Anders machen“ treten. Rößler ergänzte: „Dies muss in der Regierungserklärung unseres neuen Ministerpräsidenten zum Ausdruck kommen: Bildung, Kommunales, innere Sicherheit, Infrastruktur, Soziales – zeigen wir den Menschen im Freistaat, dass wir ihre Signale gesehen und gehört haben.“

Überraschend ist, dass der Parlamentspräsident dem Kabinettschef so deutlich sagt, was er für richtig hält. Die Forderungen an sich sind es weniger. Zudem hat der neue Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) bereits mehrfach betont, dass er ein 100-Tage-Programm präsentieren will. Es dürfte Punkte aus allen von Rößler angesprochenen Bereichen enthalten.

Der Landtagspräsident widmete sich bei seinem traditionellen Neujahrsempfang im Parlamentsfoyer auch dem Erstarken der AfD, wobei er die Partei nicht namentlich nannte. Mit Blick auf die Bundestagswahl, bei der die Deutschnationalen in Sachsen stärkste Kraft wurden, sagte Rößler am Mittwoch: „Was wir erlebt haben, war die Korrekturfunktion einer demokratischen Wahl – nicht mehr, nicht weniger.“ Zufriedene Wähler hätten für Kontinuität gesorgt, unzufriedene aber „Repräsentationslücken“ gefüllt. Sie hätten mit ihrer Wahlentscheidung den Bundestag „den politischen Lagen in der Gesellschaft“ angepasst. Das sei ein „grunddemokratischer Vorgang“, sagte der Präsident, der auch von einem „Wink mit dem Zaunpfahl“ sprach.

Kretschmer gab er augenzwinkernd einen Tipp. Rößler zitierte die ultrakonservative langjährige Premierministerin des vereinigten Königreichs, Margaret Thatcher: „Es stört mich nicht, was meine Minister sagen, solange sie tun, was ich ihnen sage.“

