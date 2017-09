Landtag prüft teure Sanierung Der Umbau des Parlamentsgebäudes könnte bis zu 40 Millionen Euro kosten – außerdem ist ein Aufzug notwendig.

Das Projekt gilt als brisant und bisher ist darüber nur hinter verschlossenen Türen verhandelt worden: die millionenteure Sanierung des Sächsischen Landtages. Der Gebäudekomplex im Dresdner Stadtzentrum – ein lang gezogener Glasneubau mit Plenarsaal direkt an der Elbe sowie ein älterer Verwaltungstrakt – wurde zwischen 1993 und 1997 für die heutigen Zwecke in Betrieb genommen. Aus Sicht vieler Abgeordneter und Mitarbeiter sind die Arbeitsbedingungen auf den rund 18 000 Quadratmetern Fläche allerdings längst nicht mehr optimal. Entsprechend lang sind dann die Wunschlisten, auf welchen die Fraktionen dem Parlamentspräsidium ihre Änderungswünsche aufgeschrieben haben.

Unstrittig ist neben notwendigen fälligen Brandschutzmaßnahmen aber allein der Sanierungsbedarf bei der hausinternen Telefonanlage, die auf den modernen VoIP-Standard aufgerüstet werden soll. Zudem gilt es, etliche Lücken im Wlan-Netz des Hohen Hauses zu schließen, in das man sich heute nicht in jeder Landtagsecke einfach ins Internet einloggen kann.

Dann gibt es aber auch etliche Umbaupläne, die für geteilte Meinungen sorgen. Ganz vorn steht hier der geforderte Einbau einer Klimaanlage ins Parlamentsgebäude. Befürworter dieses aufwendigen Projekts verweisen darauf, dass Landtagsmitarbeiter bereits einzelne Büros im Haus nicht mehr nutzen dürfen, weil dort im Sommer die vorgeschriebenen Temperaturgrenzen überschritten werden. Andere – darunter auch der eine oder andere Abgeordnete – halten das für unnötig. Als ein Grund wird genannt, dass man der Öffentlichkeit die damit verbundenen Kosten nicht vermitteln könne. „Es geht auch ohne.“

Aktenhalter auf dem Klo

So oder so, der Umbau wird viel Zeit und Geld kosten. Die Arbeiten sollen nach den bisherigen Plänen mit dem Beginn der neuen Legislaturperiode im Herbst 2019 starten. Sollten tatsächlich alle fraktionsinternen Wünsche umgesetzt werden, wird mit einer fast zweijährigen Bauzeit und Gesamtkosten von bis zu 40 Millionen Euro gerechnet. Zudem muss Sachsens Parlament während der Sanierung komplett umziehen. Ein möglicher Ausweichstandort scheint bereits gefunden zu sein. Abgeordnete und Landtagsmitarbeiter könnten zwischenzeitlich in ein ehemaliges Ministeriumsgebäude auf der Dresdner Ostra-Allee einziehen, an der auch der weltberühmte Zwinger liegt. Als Problem erweist sich allerdings noch, dass dort nur 160 Räume zur Verfügung stehen, tatsächlich aber ungefähr 200 gebraucht werden.

Auf wackligen Füßen steht mittlerweile ein eigener Shuttle-Service zwischen diesem Interimsstandort und dem eigentlichen Landtagsgebäude, welches nur wenige Gehminuten von diesem entfernt ist. Die Shuttle-Idee kam auf, weil das Parlament auch während der Umbauphase den regulären Plenarsaal für seine Sitzungen nutzen will. Eine hausinterne Mehrheit spricht sich allerdings gegenwärtig gegen einen solchen Service aus. Umstritten sind weitere Details darunter der Einbau eines großen Flachbildschirms im Plenarsaal sowie die künftige Ausstattung der Sanitärbereiche. Hier hatte die AfD-Fraktion für Verärgerung gesorgt, als sie kürzlich ein Detail der internen Wunschlisten verriet. Unter der Überschrift „Politik für den Arsch: Neues von den fäkalfixierten Grünen“ kritisierte die AfD in einer ihrer Pressemitteilungen, dass sich die Grünen-Fraktion auf den Toiletten des Parlaments Ablagen für Aktenordner wünscht.

Nachfragen zum Thema Umbau blockt Landtagspräsident Matthias Rößler (CDU) bislang vehement mit dem Hinweis ab, dazu gebe es noch keine Entscheidung. Seine Kollegen sind da bereits viel weiter und legen sich zu einigen Details fest: „Mit der CDU-Fraktion wird es nur Sanierungsmaßnahmen geben, die gerechtfertigt sind. Das sind die Sachen, die die Landtagsverwaltung für notwendig erachtet: wie zum Beispiel die knapp 25 Jahre alte Telefonanlage und Brandschutz-Maßnahmen. Alle anderen Pläne basieren auf einer Wunschliste der Fraktionen. Die in Summe damit verbundenen Kosten sind mit nichts zu rechtfertigen. Das werden wir ablehnen!“

Zurückhaltender äußert sich der Koalitionspartner. „Im Landtag stehen notwendige Modernisierungsmaßnahmen an. Die Fraktionen des Landtages sind derzeit darüber im Gespräch. Eine Entscheidung innerhalb der SPD-Fraktion wurde dazu noch nicht getroffen“, erfährt man auf Anfrage.

