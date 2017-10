Landräte: mit Tillich Tacheles reden

Stanislaw Tillich wird sich am Sonnabend wohl viel Kritik von den Landräten anhören müssen. © dpa

Die mit der gegenwärtigen CDU-Politik unzufriedenen Landräte in Sachsen haben einen ersten Erfolg errungen. Ministerpräsident Stanislaw Tillich, der wegen der hohen Stimmenverluste zur Bundestagswahl stark unter Druck steht, hat sie zu einem Gespräch am Samstagnachmittag in die Staatskanzlei eingeladen.

Die Einladung erreichte am Dienstag die Empfänger. Alle zehn Landräte in Sachsen sind CDU-Mitglieder, drei auch CDU-Kreisvorsitzende. Wie zu erfahren war, wollen die Landräte „Tacheles mit dem Ministerpräsidenten reden“.

Bereits am vergangenen Samstag haben sich die Landräte in Sora (Landkreis Meißen) zu einer Krisenrunde getroffen. Tillich, so einer der Vorwürfe, suche kein Gespräch mit ihnen, obwohl es doch gerade auf dem Land gewaltig brodelt. Man müsse darüber reden, was im Freistaat anders laufen muss. Der Tenor der einflussreichen Lokalpolitiker: „Wir erwarten, dass etwas passiert.“ Es sollen auch Worte wie „personelle Konsequenzen“ gefallen sein. (SZ/um)

zur Startseite