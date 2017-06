Landkreisauflage für Flüchtlinge möglich

Die sächsische Landesregierung erwägt eine Landkreisauflage für den Wohnsitz anerkannter Asylbewerber. Integrationsministerin Petra Köpping (SPD) sagte MDR Sachsen, dass mit der Auflage die Wanderungsbewegungen von Flüchtlingen gesteuert werden könnten. Sie erhoffe sich dadurch auch Planungssicherheit bei der Integration der Menschen.

Wenn die Wohnsitze immer wieder gewechselt würden, seien auch die Kursträger in einer schwierigen Situation. Weiter sagte Köpping: „Wenn ein Kurs mit 15 Teilnehmern beginnt und am Ende nur noch fünf da sind, ist das kein gutes Zeichen.“ Am Freitag berät der Lenkungsausschuss Asyl im sächsischen Sozialministerium über die Pläne.

Nach MDR-Recherchen gibt es unter anerkannten Asylbewerbern in Sachsen eine massive Landflucht. So betreut der Leipziger Verein „Kontaktstelle Wohnen“ derzeit etwa 1 500 Flüchtlinge, die eine Wohnung in der Stadt suchen. Unter ihnen seien etliche aus ländlichen Regionen zugezogen. Seit August 2016 gilt bundesweit eine Wohnsitzauflage. Danach sind anerkannte Asylbewerber für die Dauer von drei Jahren aber lediglich an das Bundesland ihrer Erstzuweisung gebunden. (SZ)

