Landkreis siedelt Familien um Wegen zu hoher Kosten sollen Flüchtlinge aus ihren Görlitzer Mietwohnungen ausziehen. Dagegen gibt es Protest.

Zu Hause sind Zahra Rastinehjahat und ihr Mann Bezhad Zafar Zadeh noch nicht. Pfarrer Diedrich Immer will helfen, dass sie in Görlitz bleiben können. Aber der Kostendruck für den Landkreis ist groß. © nikolaischmidt.de

Görlitz. Sie sind gute Nachbarn. Einmal in der Woche laden Zahra Rastinehjahat und ihr Mann Bezhad Zafar Zadeh zum Bibelabend in ihre Wohnung ein. Das ist vielleicht nicht das, was die anderen Leute in der Bahnhofstraße in ihrer Freizeit machen. Aber in diesen Zeiten ist es für viele Menschen schon ein Unterschied, ob sich Nachbarn treffen, um die Bibel zu lesen oder den Koran. Die meisten im Quartier kennen beide Bücher nicht. Aber über die Bibel haben sie immerhin noch nichts Beunruhigendes gehört. Diedrich Immer freut sich, dass die beiden jungen Menschen aus dem Iran zu seiner Evangelisch-Reformierten Gemeinde in der Blumenstraße gehören. Dort ist er Pfarrer und hat beide im vorigen Jahr getauft. Zahra Rastinehjahat und Bezhad Zafar Zadeh sind gut angekommen in Görlitz, und falls sie Glück haben mit dem Widerspruch gegen die Ablehnung ihres Asylantrags, dann wollen sie auch längerfristig in Görlitz wohnen.

Aber jetzt droht erst einmal alles durcheinanderzugeraten. Von der Ausländerbehörde des Landkreises haben die beiden 29-Jährigen die Ankündigung erhalten, dass sie ihre Görlitzer Wohnung verlassen und nach Weißwasser umziehen sollen. Das hat ausschließlich mit Geld zu tun. Weil viel weniger Flüchtlinge im Landkreis leben als noch vor einem Jahr erwartet, muss die Kreisverwaltung Wohnungen kündigen, um Miete zu sparen. Denn für leere Wohnungen bekommt der Landkreis keinen Cent vom Freistaat – auch wenn er vor zwei, drei Jahren gezwungen war, diese Wohnungen anzumieten, damit die Ausländerbehörde die vielen Asylsuchenden aufnehmen konnte. Die Wohnung in der Bahnhofstraße kann schnell gekündigt werden, in Weißwasser gibt es welche, bei denen der Mietvertrag noch eine ganze Weile läuft. Also heißt die Lösung für die Ausländerbehörde: hier ausziehen, in Weißwasser einziehen. Auch wenn es für die fünfjährige Tochter schon einen Aufnahmevertrag mit der Freien Evangelischen Schule gibt, die das Mädchen nach den Sommerferien besuchen soll.

Diedrich Immer will das nicht hinnehmen. Gemeinsam mit anderen Christen aus seiner und aus anderen evangelischen Gemeinden hat er 134 Unterschriften gesammelt, um diesen Plan zu verhindern. Unter anderem haben die Lehrerinnen und Lehrer der evangelischen Schule unterschrieben. Gemeinsam mit anderen ehrenamtlichen Flüchtlingshelfern hat er sogar kurzfristig einen Termin bei Landrat Bernd Lange (CDU) bekommen, um ihn für das Problem zu sensibilisieren.

Doch Lange hat ein schwerwiegendes Argument für die Strategie des Landkreises. 4,5 Millionen Euro Verlust erwirtschaftete der Landkreis im vorigen Jahr bei der Unterbringung von Flüchtlingen. Teurer als der Aufbau von Wohnplätzen bei der massenhaften Anreise der Asylsuchenden ist demzufolge für den Landkreis der Abbau dieser Kapazitäten. Das hat mit einem Grundprinzip der Aufgabenverteilung zwischen Bund, Land und Kommunen zu tun. Der Landkreis, der mit Städten und Gemeinden zur untersten staatlichen Ebene, der Kommune, zählt, ist verpflichtet, bestimmte Aufgaben des Staates umzusetzen. Dafür bekommt er Geld – muss aber in der Regel einen Anteil selbst tragen, damit er motiviert ist, die Aufgaben „von oben“ möglichst sparsam und effektiv zu lösen. Als der Landkreis Flüchtlingsheime aufbaute und Wohnungen für Familien anmietete, war das finanziell noch kein Problem. Jeder Quadratmeter wurde gebraucht, und so konnte der Kreis über die jährliche Pro-Kopf-Pauschale von rund 9 000 Euro die Kosten ausgleichen. Seit die Zahl der Flüchtlinge rapide sinkt, hat der Landkreis ein Problem: Wenn eine Wohnung nicht gebraucht wird, muss er trotzdem weiter Miete zahlen – bekommt dafür aber kein Geld vom Staat mehr. Seit knapp einem Jahr läuft nun die geradezu dramatische „Schub-Umkehr“ vom Aufbau hin zum Abbau von Flüchtlingswohnungen.

Aus Sicht des Landrates ist es wichtig, alle Wohnungen so früh wie möglich zu räumen. Die iranische Familie, um die sich Pfarrer Immer sorgt, ist dabei kein Einzelfall. Allein in der Stadt Görlitz sind derzeit 70 Asylbewerber in 13 Wohnungen von der Umsiedlung betroffen, teilt das Landratsamt mit. Weitere acht Wohnungen sollen bis Ende Januar gekündigt werden. Dabei gibt es offenbar Härtefälle, denen Landrat Lange nun nachgehen will. Da ist zum Beispiel eine georgische Familie, die psychisch schwer belastet ist und Anfang der kommenden Woche von ihrer Görlitzer Wohnung in die Gemeinschaftsunterkunft an der Bundesstraße zwischen Markersdorf und Görlitz gebracht werden soll. Das Ausländeramt hatte wohl Zittau und Markersdorf zur Auswahl gestellt – die Familie entschied sich für Zittau, weil dort schon ein Verwandter lebt. Doch das Amt legte Markersdorf fest ...

Auf den Einwand, dass die neue Praxis die Integration erschwere, entgegnete Bernd Lange mit einer verblüffenden Aussage: „Als wir uns dafür entschieden haben, Flüchtlingsfamilien in Wohnungen statt in Heimen unterzubringen, ging es uns um die Kosten, nicht um Integration.“ Das Risiko, neue Heime einzurichten, die man auch nach Wegzug der Menschen voll bezahlen müsste, wäre zu groß gewesen. Bislang hatte der Landkreis immer darauf hingewiesen, dass es vor allem um ein friedliches Zusammenleben gehe.

Zahra Rastinehjahat und Bezhad Zafar Zadeh haben gegen den Umzugsbescheid noch einmal Widerspruch eingelegt. Ausgang offen ...

